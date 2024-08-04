Єдиний держреєстр ветеранів війни модернізують. Це потрібно для автоматизації процесу надання статусу УБД
Академія електронного управління (Естонія) в межах проєкту DT4UA, який фінансується Європейським Союзом, оголошує тендер на закупівлю послуг з модернізації Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.
Як зазначається, це потрібно для створення електронної послуги надання/набуття статусу учасника бойових дій (УБД) в Україні.
"Мета закупівлі – автоматизувати процес надання/набуття статусу УБД. Це дозволить зекономити час військових, що брали участь у бойових діях під час повномасштабного вторгнення та інших військових конфліктів", – пояснили в Мінцифри.
Цілі закупівлі:
- створення модуля для подання та опрацювання е-заяв і обробки інформації про статус УБД;
- інтеграція з центральними державними базами для перевірки даних;
- вдосконалення системи адміністрування користувачів та забезпечення належного контролю за процесом надання статусів.
Подати заявку на участь у тендері можна до 12:00 14 серпня 2024 року.
Як повідомлялося, 5 червня Міністерство у справах ветеранів України та Міністерство цифрової трансформації України запустили електронне посвідчення ветерана в мобільному застосунку "Дія", а електронний документ набув юридичного статусу.
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Коли цапи прийшли в них були вже всі списки!! І володарів зброї ( самозахист, полювання) іАТОвців і блогерів і волонтерів і всіх всіх.