Єдиний держреєстр ветеранів війни модернізують. Це потрібно для автоматизації процесу надання статусу УБД

Академія електронного управління (Естонія) в межах проєкту DT4UA, який фінансується Європейським Союзом, оголошує тендер на закупівлю послуг з модернізації Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Як зазначається, це потрібно для створення електронної послуги надання/набуття статусу учасника бойових дій (УБД) в Україні.

"Мета закупівлі – автоматизувати процес надання/набуття статусу УБД. Це дозволить зекономити час військових, що брали участь у бойових діях під час повномасштабного вторгнення та інших військових конфліктів", – пояснили в Мінцифри.

Цілі закупівлі:

створення модуля для подання та опрацювання е-заяв і обробки інформації про статус УБД;

інтеграція з центральними державними базами для перевірки даних;

вдосконалення системи адміністрування користувачів та забезпечення належного контролю за процесом надання статусів.

Подати заявку на участь у тендері можна до 12:00 14 серпня 2024 року.

Як повідомлялося, 5 червня Міністерство у справах ветеранів України та Міністерство цифрової трансформації України запустили електронне посвідчення ветерана в мобільному застосунку "Дія", а електронний документ набув юридичного статусу.