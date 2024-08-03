Українські дрони атакували нафтобазу у Білгородській області, – ЗМІ

Українські дрони атакували нафтобазу "Губкінська" в Білгородській області Росії.

Про це пише Укрінформ із посиланням на джерело у Службі безпеки України.

"Безпілотники уразили нафтобазу "Губкінська" в Білгородській області. Росіяни в соцмережах повідомляли про серію вибухів та займання на території нафтобази, а також про роботу систем ППО", – зазначив співрозмовник агентства.

У СБУ також додали, що окрім складу з КАБами на аеродромі "Морозовськ" у Ростовській області, який вразили сьогодні Сили оборони, розміщувалась ворожа ППО та авіаційна техніка.

"Спецоперація проводилася спільно із ГУР та Силами оборони. Українські безпілотники відпрацювали на відмінно, влучивши у склад авіаційних боєприпасів. Детонація була така, що місцевим жителям не вистачило запасу лайки, щоб описати свої враження від масштабу вибухів та розквітлої "бавовни"", – повідомили в СБУ.

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Зазначається, що російська влада намагається приховати приліт по військовому об'єкту і повідомляє, що горять лише якісь складські приміщення.

Як повідомлялося, у ніч проти 27 липня безпілотники атакували нафтопереробний завод "Роснєфти" та військовий аеродром Дягілєво в Рязанській області РФ.