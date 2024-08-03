У неділю відключень електроенергії не буде, – Укренерго
У неділю, 4 серпня, відключення електроенергії по країні застосовуватись не будуть.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
"При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що сьогодні, 3 серпня, графіки відключень також не застосовуються.
Раніше в "Укренерго" повідомили, що споживання електроенергії стабілізувалось на одному рівні, з урахуванням виведення з ремонтів низки енергоблоків, це дозволяє поки що уникати застосування графіків відключення світла.
До того повідомлялося, "Укренерго" прогнозує, що у серпні, вересні та жовтні обмеження електроенергії ймовірні у вечірні години, щоб допомогти їх уникнути - варто використовувати потужні електроприлади вдень.
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