Українські виробники отримують 70% грошей за контрактами на постачання зброї для ЗСУ, – Міноборони

Українські виробники цього року забезпечують 70% вартості контрактів на постачання зброї для Збройних Сил України.

Про це повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Він зазначив, що ця частка може змінюватися залежно від потреб та можливостей виробництва.

Зокрема, закупівлю зброї для ЗСУ здійснює "Агенція оборонних закупівель". Так, Агенція вже уклала понад 20 контрактів зі світовими виробниками озброєння з 10 країн, переважно з Європи та США.

Очільниця АОЗ Марина Безрукова підкреслила, що Агенція контрактує лише озброєння, яке пройшло кодифікацію Міністерства оборони.

"Моя порада виробникам: надавайте ваші вироби військовим, збирайте зворотний зв'язок. Техніка, яка має великий запит на полі бою, значно швидше проходить кодифікацію та потрапляє в перелік", – сказала вона.

Щодо термінів постачання техніки до бойових підрозділів, очільниця АОЗ пояснила, що це залежить від умов постачання та логістики. Наприклад, закуплені БПЛА DJI Mavic швидко потрапляють на фронт, тоді як виробництво нової техніки потребує більше часу.

Раніше керівник Департаменту політики закупівель Міністерства оборони Гліб Канєвський заявив, що повністю забезпечити Збройні сили України усім необхідним за кошти держави неможливо, доки триває російське вторгнення, оскільки потреби Сил безпеки та оборони у зброї та тиловому забезпеченні регулярно оновлюються.