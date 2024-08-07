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Новини
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"Київстар" став найбільшим іноземним інвестором за час повномасштабної війни, – експерт

інвестиції

Заявлені інвестиції на наступні 2-3 роки свідчать про гарний прогноз розвитку української економіки, адже вкладення мають найбільший потенціал, коли ситуація вже досягла апогею, а значить, невдовзі розпочнеться відновлення.

Про це заявив виконавчий директор і співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін.

Амелін підкреслив, що, як правило, фондові ринки показують, як буде розвиватися ситуація в економіці наступні пів року.

"На жаль, в Україні немає фондового ринку. Ми не можемо спиратися на ринкові індекси, але ми можемо оцінювати помітне пожвавлення ринку інвестицій", – зауважив він.

При цьому Амелін зазначив, що інвестиції люблять передбачуваність, тому інвестори перебувають завжди на крок попереду очікуваних процесів. Також вони починають вкладати гроші, коли оцінюють, що ситуація "досягла дна". Саме в цей період інвестиції мають найбільший потенціал –  це гарна ознака відновлення економіки.

Виконавчий директор "Українського інституту майбутнього" підрахував що за 2022-2023 роки міжнародні інвестиції в Україну становили $1,7 млрд. Торік загальна сума 115 угод злиття-поглинання досягла близько $500 млн.

Серед значних вкладників в українську економіку Амелін назвав "Метінвест", який протягом 2022-2023 років інвестував близько $600 млн, а компанія "Київстар", що належить VEON, за цей період стала одним із найбільших іноземних інвесторів України з капітальними вкладеннями розміром $350 млн.

Втім, 2024 рік уже перевищив ці показники. Наприклад, "Київстар" повідомив про інвестиції $1 млрд у відновлення цифрової інфраструктури до 2027 року.

Найбільшою угодою з початку вторгнення стане продаж lifecell за $525 млн. При цьому об'єднана "Датагруп-Volia" і lifecell додатково інвестують в Україну $1,5 млрд.

"У сукупності очікуються заявлені інвестиції в наступні 2-3 роки у сумі не менш як $3 млрд. І це вже дуже показово щодо оцінки інвесторами перспектив України. І що інвестувати не так страшно. Вони щось знають?" – підсумував Амелін.

Автор: 

інвестиції (1525) Київстар (279)


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рашистська інвестиція(тиха окупація) в Київстар від компанії,котра в минулому "вимпелком".
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07.08.2024 19:47 Відповісти
Гівноякість зв'язку за підвищеними тарифами...
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07.08.2024 19:53 Відповісти
Все, що можна сказати про "інвестиції"...
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07.08.2024 20:02 Відповісти
Серед значних вкладників в українську економіку Амелін назвав "Метінвест", Джерело: https://biz.censor.net/n3503564

Молодці. Дякуємо.
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07.08.2024 20:31 Відповісти
Слава убийцу и вору Ахметову, единственному "бизнесмену", у которого российские оккупанты не отбирали собственность. И его партнеру россиянину Новинскому, диакону ФСБ РПЦ.
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07.08.2024 23:12 Відповісти
щоб ви повиздихали всі кистарі, *****, брехуни та злодюги пінкучові
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07.08.2024 21:46 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/VEON VEON Ltd . (колишня VimpelCom Ltd.) було засновано в 1992 році в Москві. Основними акціонерами компанії були Telenor, норвезький телекомунікаційний конгломерат, і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0-%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF Альфа-Груп , що належить російському олігархові https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Михайлу Фрідману .
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07.08.2024 23:06 Відповісти
Бурутьба з алігархічним впливом від московського блазня триває.Далі повернення "приватбанку" власнику,постраждавшему від керування клятого бариги порошенка-це так вбивали в голови "прастому наріду".
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08.08.2024 05:10 Відповісти
Сильно от чому Київстар забув про нас що у нас на Україні зарас під час війни стала найгірша мережа в природі від Київстару (добре що телефон на дві Сім поклав ще рядом ВодаФон) ще по городам такое а чуть дальше ща міста все ні покриття нормального ні обслуговування, тарифи не відповідають якості зв'язку а щоб не могли люди поскаржитись зробили не реальним додзвонитись до оператора все тіпа зайнято і зайнято більше місяця пробував додзвонитись до них... Тому таке нічого для людей Київстар не робить на сьогоднішній день
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08.08.2024 10:35 Відповісти

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