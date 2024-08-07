У ДТЕК підрахували вартість електроенергії від генератора та "екофлоу"

Кінцева вартість електроенергії від систем накопичення енергії на зразок "екофлоу" для споживача становитиме близько 14-15 грн за кВт-год, від генератора – близько 20 грн.

Про це розповів генеральний директор компанії "Д.Трейдінг" (входить до складу ДТЕК) Дмитро Маляр, розповідаючи про варіанти підготовки до зими для звичайних українців, передає Liga.net.

"Коли ти купуєш екофлоу або інше рішення, ціна електроенергії, яка виробляється цим інвертором, біля 14-15 грн", – сказав Маляр, зауваживши, що додаткова проблема такого рішення – висока вартість ремонту обладнання.

Він додав, що для приватних будинків є додатковий, але дорожчий варіант у вигляді генераторів.

"З генератора найбільш дорога електроенергія, це біля 20 грн за кВт-год. Щодня треба мати кошти на паливо, і це дуже витратно. Але це єдиний керований спосіб взимку виробляти електроенергію. Бо ти не залежиш від сонця, не залежиш від того, чи є в мережі електроенергія, щоб зарядити свій інвертор з акумулятором. Але це витратно і це не рішення для однієї квартири. Це рішення для будинку", – розповів гендиректор компанії.

Що стосується сонячних батарей, то, на думку Маляра, взимку вони будуть неефективними.

"Взимку ця сонячна батарея не дасть нічого, вона буде працювати сама на себе. Якщо у вас сонячна батарея 6 кВт, у січні вона може виробити тільки 3 кВт-год, це вам нічого не допоможе", – пояснив фахівець.

Маляр додав, що для мешканців багатоквартирних будинків "якась форма інвертора та акумулятор" – це фактично єдиний варіант, але масове використання таких систем може призвести до довших відключень світла.

"Це як з водою. Нам дали воду і всі почали митися, але ми не тільки миємося, але ще й у відра набираємо. І це не значить, що води стало більше, просто у кого є відра, буде можливість потім використати цей ресурс, як захоче. Припустимо, у мене два відра й у вас два відра. А інші, крім нас, недоотримали чотири відра води. Якщо всі 100% взяли й купили інвертори, виходить, що ніхто для себе нічого не вирішив. Всі будуть мати стільки електроенергії, скільки й мали. Це інструмент, яким можна запастися електрикою, але за рахунок того, хто ці інвертори не купив", – пояснив Маляр.

Якою може бути тривалість відключень електроенергії взимку?

Як повідомлялося, дефіцит електроенергії в енергосистемі України взимку збільшиться, а обсяги стабілізаційних відключень можуть бути співставними із ситуацією у липні, розповідав голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Взимку відключення електроенергії моуть тривати по 12 годин на добу, зазначав гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.

Нагадаємо, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго". Гендиректор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв заявляв, що за час повномасштабної війни ворог атакував теплові електростанції енергетохолдингу понад 180 разів, унаслідок цього втрачено 90% потужностей.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.