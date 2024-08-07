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У ДТЕК підрахували вартість електроенергії від генератора та "екофлоу"

генератор

Кінцева вартість електроенергії від систем накопичення енергії на зразок "екофлоу" для споживача становитиме близько 14-15 грн за кВт-год, від генератора – близько 20 грн.

Про це розповів генеральний директор компанії "Д.Трейдінг" (входить до складу ДТЕК) Дмитро Маляр, розповідаючи про варіанти підготовки до зими для звичайних українців, передає Liga.net.

"Коли ти купуєш екофлоу або інше рішення, ціна електроенергії, яка виробляється цим інвертором, біля 14-15 грн", – сказав Маляр, зауваживши, що додаткова проблема такого рішення – висока вартість ремонту обладнання.

Він додав, що для приватних будинків є додатковий, але дорожчий варіант у вигляді генераторів.

"З генератора найбільш дорога електроенергія, це біля 20 грн за кВт-год. Щодня треба мати кошти на паливо, і це дуже витратно. Але це єдиний керований спосіб взимку виробляти електроенергію. Бо ти не залежиш від сонця, не залежиш від того, чи є в мережі електроенергія, щоб зарядити свій інвертор з акумулятором. Але це витратно і це не рішення для однієї квартири. Це рішення для будинку", – розповів гендиректор компанії.

Що стосується сонячних батарей, то, на думку Маляра, взимку вони будуть неефективними.

"Взимку ця сонячна батарея не дасть нічого, вона буде працювати сама на себе. Якщо у вас сонячна батарея 6 кВт, у січні вона може виробити тільки 3 кВт-год, це вам нічого не допоможе", – пояснив фахівець.

Маляр додав, що для мешканців багатоквартирних будинків "якась форма інвертора та акумулятор" – це фактично єдиний варіант, але масове використання таких систем може призвести до довших відключень світла.

"Це як з водою. Нам дали воду і всі почали митися, але ми не тільки миємося, але ще й у відра набираємо. І це не значить, що води стало більше, просто у кого є відра, буде можливість потім використати цей ресурс, як захоче. Припустимо, у мене два відра й у вас два відра. А інші, крім нас, недоотримали чотири відра води. Якщо всі 100% взяли й купили інвертори, виходить, що ніхто для себе нічого не вирішив. Всі будуть мати стільки електроенергії, скільки й мали. Це інструмент, яким можна запастися електрикою, але за рахунок того, хто ці інвертори не купив", – пояснив Маляр.

Якою може бути тривалість відключень електроенергії взимку?

Як повідомлялося, дефіцит електроенергії в енергосистемі України взимку збільшиться, а обсяги стабілізаційних відключень можуть бути співставними із ситуацією у липні, розповідав голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Взимку відключення електроенергії моуть тривати по 12 годин на добу, зазначав гендиректор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко. За його словами, це базовий прогноз, ситуація може як покращитися, так і погіршитися.

Нагадаємо, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго". Гендиректор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв заявляв, що за час повномасштабної війни ворог атакував теплові електростанції енергетохолдингу понад 180 разів, унаслідок цього втрачено 90% потужностей.

Через дефіцит потужності внаслідок обстрілів оператор енергосистеми НЕК "Укренерго" з початку травня почав обмежувати енергоживлення промисловості, а з 14 травня обмеження електропостачання поширили на побутових споживачів.

Автор: 

електроенергія (4234) ДТЕК (1359) відключення світла (599) генератор (103)


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Топ коментарі
+5
Они накапливают энергию, да. Но не вырабатывают, от слова совсем. Потери есть, процентов 10. При зарядке от сети цена кВт-ч будет меньше 5 грн. Но никак не 15.
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07.08.2024 23:43
+4
сама найбільша проблема -це ахметка яка ще не давно крала електростанції і звала русскій мір
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07.08.2024 19:04
+3
"Ліпше цього може бути лише використання обох альтернативних джерел одночасно - сонячної, і вітрової " ....... ліпше всього жити на узбережжі сердземноморському у власному будинкові з власним парком при ньому ((

1. Зимові вітри може і сильні коли дмуть , але це не так часто буває як вам здається , просто тому що зимою , то дошкуляють вони за кілька днів так ніби місяць безупину дули .

2. Мати власну СЕС та вітрогенератор по кишені далеко не кожній родині , бо це мінімум 10000 доларів для покриття найнагальніших потреб , повної автономії однаково не вийде .

3. Найпростіший у даних умовах варіант - ДБЖ на зовнішніх акумуляторах потужністю 3 квт , в ідеалі гібридне та дорогущими літій залізофосфатними батареями відповідної ємкості , що дають змогу відімкнення у 6-8 годин пережити з мінімальними втратами . Бюджетний варіант - просто ДБЖ на ті самі 3 квт та акумулятори до нього кислотні , думаю що одну зиму якось витримають , а до наступної іще дожити потрібно. Я так ось зробив - ДБЖ 11 тис грн , 4 акумулятори по 110 А мені обійшлися у 10160 грн за всі . Тепер подих перевів , холодильник і два морозильники працюють , інтернет , освітлення і відеонагляд є , можна думати над чимось стратегічнішим як ціни трішки упадуть коли торгаші трішки "охолонуть " .
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07.08.2024 20:03
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То я не второпав: рудому 3,14дарасові Ахметову треба ще раз подвоїти тариф на електрику?..
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08.08.2024 20:25 Відповісти
а ти шо ,проти? Чи хочеш без світла сидіти?
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08.08.2024 22:53 Відповісти
Будьмо реалістами: без світла сидітиму не лише я. Судячи з істерик Ахметова, зуйово буде лише нам, а йому, так виглядає, - 3,14здєц.
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09.08.2024 19:57 Відповісти
Автора статьи срочно в школу, а потом в суд за нае*ательство людей.

Солнечные панели прекрасно работают и зимой. Да, они значительно меньше вырабатывают в пасмурные дни. Но опятья же, если у вас панелей на 6 кВт, а в пасмурную погоду они дают 1 кВт, или 0,5 кВт, вы всеравно можете питать холодильник, другие не мощные приборы, а излишками заряжать накопители, те же сраные экофлоу, или сборки из LiFePO4 акб, кто умнее...

Но вы всеравно будете со светом!

А для генераторов придумали карбюраторы газ/бензин. Что в разы снижает цену кВт*ч
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09.08.2024 11:49 Відповісти
"Солнечные панели прекрасно работают и зимой." Це з власного досвіду , чи просто роздуми вслух ? Якщо у вас є СЕС , то напишіть тут її характеристики і кількість енергії яку вона виробляє у грудні та січні , дякую !
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09.08.2024 12:21 Відповісти
Это с собственного опыта, установил у себя дома. А до войны непосредственно работал в строительстве и вводе в эксплуаиацию промышленных сэс мощностью по несколько мегаватт.

На домашней сэс суммарная мощность панелей 6 кВт, монокристал, в январе-феврале в полдень, когда пасмурно, но без осадков, то даёт 400-600 Вт генерации, когда осадки, то, понятное дело, падает и до 100. За световой день в среднем выходит примерно 3 кВт*ч генерации (а теперь погуглите ёмкость тех же экофлоу), чего достаточно для базовых потребностей в виде электроники котла, нескольких led-лампочек, холодильника, ноутбука с роутером. Да, стиралку, да, бойлер не потянет. Но и бегать искать, где зарядить телефон, тоже не приходится. И это зимой.

Потому, не стоит недооценивать сэс.
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09.08.2024 17:56 Відповісти
Я не займаюся критикою фотопанелей , просто рахую витрати на їхню установку та ефективність від їхнього використання взимку. Звісно , тим у кого є кошти на монтаж СЕС потужністю 5-6 кВт з гібридним інвертором та батареями хоча б тієї ж потужності , можна нині лише позаздрити . Але у кого таких коштів немає варто поки що відкласти плани її монтажу на майбутнє і придбати простеньку ДБЖ на 1 квт максимум і акумулятор до неї - насос , зв'язок і освітлення буде забезпечено , а взимку і на холодильник вистачить , щодо СЕС такої потужності , то власники коментують що у період грудня-січня виробленої енергії вистачає на внутрішні потреби інвертора , який чим потужніший , тим більше сам споживає постійно . Я друзям подарував gemix 1000 з одним акумулятором на 100 А , то при відімкненні до 4 годин у них хоч холодильник без проблем працює і молода мама не хвилюється за харчування для грудної дитини , а про те де той дбж стоїть вони навіть забули , бо пристрій чудово обходиться без власників , при цьому все разом ( акумулятор і дбж ) обійшлося мені у 10тис. гривень , ніякого екофлу за такі кошти не придбаєш , він утричі дорожче буде.
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09.08.2024 20:04 Відповісти
Витрати дуже залежать від того, хто монтує і де купувати інвертор, панелі, акб... Наші бариги часто на комалектуючих підіймають вдвічі, а іноді і втричі від собівартості... Нажать.

Якщо є де заряджати джб, то звісно, це значно дешевше.
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09.08.2024 20:54 Відповісти
Стаття цілком шахрайська.Цітується думка якогось трейдера,який ні разу не фахівець по електриці і взагалі не технарь.Трейдер - продаван повітря(вьючерсів).У ринковому механизі це важлива контора,але він не фахівець з питання електрозабезпечення.Нам пропонують повірити на чесслово в розрахунки чертічого.Але ж це не питання віри.******* журналістика деградувала до прихований джинси,окрім бабла нема інтересів.
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28.08.2024 19:57 Відповісти
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