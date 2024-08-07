Десятий день підряд зі світлом: На завтра відключення не заплановані – "Укренерго"

Завтра, 8 серпня, відключення електроенергії застосовуватися не будуть.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00", – нагадали в компанії.

Раніше в "Укренерго" заявили, що добовий максимум споживання вдалося змістити на денні години, що сприяє стійкості енергосистеми і допомагає уникати відключень.

Як повідомлялося, завдяки менш спекотній погоді та виходу з ремонтів частини енергоблоків станом на 7 серпня відключення електроенергії на території України не застосовуються дев'ятий день підряд.