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Десятий день підряд зі світлом: На завтра відключення не заплановані – "Укренерго"

свет

Завтра, 8 серпня, відключення електроенергії застосовуватися не будуть.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

"При зміні ситуації – про заходи обмеження буде повідомлено додатково. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 11:00 до 15:00", – нагадали в компанії.

Раніше в "Укренерго" заявили, що добовий максимум споживання вдалося змістити на денні години, що сприяє стійкості енергосистеми і допомагає уникати відключень.

Як повідомлялося, завдяки менш спекотній погоді та виходу з ремонтів частини енергоблоків станом на 7 серпня відключення електроенергії на території України не застосовуються дев'ятий день підряд.

Автор: 

електроенергія (4234) Укренерго (1994) відключення світла (599)


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