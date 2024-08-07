"Епіцентр" Герег отримав ліцензію на продаж електроенергії. Компанія будуватиме міні електростанції
Компанія "Епіцентр Дженерейшн", що входить до групи "Епіцентр", отримала ліцензії на постачання електроенергії та газу.
Відповідне рішення Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила на засіданні у середу, 7 серпня, передає ExPro.
За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Епіцентр Дженерейшн" була створена 4 липня 2024 року. Основним видом її діяльності є торгівля електроенергією. Керівником товариства вказана Марина Дімітрова, а кінцевими бенефіціарами – власники мережі будівельних гіпермаркетів"Епіцентр" Олександр та Галина Гереги.
Раніше директор "Епіцентру" Петро Михайлишин розповідав, що компанія "Епіцентр" у поточному році планує інвестувати майже 2,2 мільярда гривень у закупівлю й встановлення газопоршневих електростанцій загальною потужністю близько 100 МВт для забезпечення електроенергією власних виробничих підприємств, а надалі й торгових центрів.
Крім того, близько 3 мільярда гривень компанія планує витратити на облаштування сонячних електростанцій на дахах своїх підприємств та магазинів, що дозволить замістити до 30% споживання електроенергії.
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