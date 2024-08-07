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Новини
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БЕБ знайшло мережу магазинів з нелегальних тютюном для кальянів у Києві. Вилучили товару на 15 мільйонів. ВIДЕО

БЕБ викрило мережу магазинів з нелегальних тютюном для кальянів

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили організовану групу осіб, які продавали незаконно виготовлений тютюн для кальяну та електронних сигарет без марок акцизного податку.

В межах розслідування справи правоохоронці провели обшуки в шести магазинах роздрібної торгівлі, транспортних засобах, трьох складських та офісному приміщеннях, а також за адресами проживання організаторів угрупування, повідомляє пресслужба БЕБ.

В результаті обшуків вилучено понад 20 тисяч пакувань контрафактної тютюнової продукції загальною вартістю понад 15 мільйонів гривень.

"Під час розслідування детективи зафіксували випадки отруєння згадуваною продукцією", – зазначається у повідомленні.

Також вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та транспортні засоби.

За даними слідства, до незаконної діяльності організатори залучили понад 30 довірених осіб, які за грошову винагороду фасували, перевозили, приймали замовлення та продавали контрафактну тютюнову продукцію. Також вони надавали власні карткові рахунки для розрахунків з покупцями.

"Свою протиправну діяльність група ретельно приховувала: під час спілкування використовувались заздалегідь обумовлені фрази та певні алгоритми дій. Так, для реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів використовувався ФОП, що має ліцензію на роздрібну торгівлю та орендує приміщення, яке належить адвокату", – додали у БЕБ.

БЕБ викрило мережу магазинів з нелегальних тютюном для кальянів

БЕБ викрило мережу магазинів з нелегальних тютюном для кальянів

БЕБ викрило мережу магазинів з нелегальних тютюном для кальянів

БЕБ викрило мережу магазинів з нелегальних тютюном для кальянів

Автор: 

Київ (4677) тютюн (333) Бюро економічної безпеки (407)


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Чого не придумають і не назадукоментовують, аби Курчатов не штурмувати. БЕБ...тьху.
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07.08.2024 20:50 Відповісти
Мабуть вони були десь під носом що так довго шукали, чи обнаглілі ділки перестали бути вдячними?
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07.08.2024 22:29 Відповісти
Слідчі місяць курили під прикриттям - наші герої.
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07.08.2024 23:32 Відповісти

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