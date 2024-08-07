"Енергоатом" виведе в ремонт ще два енергоблоки, до листопада їх повернуть в мережу, – Котін

НАЕК "Енергоатом" має провести ремонти ще двох енергоблоків атомних станцій у межах підготовки до наступного опалювального сезону.

Про це в.о. голови правління компанії Петро Котін повідомив на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Нам залишилося ще два енергоблоки відремонтувати цього року, які будуть в енергосистемі до листопада, і ми працюватимемо в ОЗП усіма дев'ятьма блоками, як і анонсували раніше", – сказав Котін.

Він наголосив, що цього року компанії вдалося скоротити тривалість ремонтів більше, ніж на 40 днів, щоб швидше повернути блоки в мережу.

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Як повідомлялося, у другій половині липня два атомних енергоблоки підключили до мережі після планового ремонту, що дозволило зменшити тривалість відключень світла.

"Енергоатом" після російської окупації Запорізької АЕС контролює три АЕС – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську загальною потужністю 9 енергоблоків 7,8 ГВт. У компанії зазначили, що ремонт ще одного з них, окрім зазначених двох, ймовірно, буде перенесуть на наступний рік.