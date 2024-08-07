"єВідновлення": Мешканцям прифронтових територій дозволили отримувати компенсації за знищене житло

Мешканці в зоні активних бойових дій в Україні відтепер можуть отримувати компенсації за знищене житло за програмою "єВідновлення".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Комісіям органів місцевого самоврядування в громадах, які знаходяться в зоні активних бойових дій, надано можливість розглядати заяви від громадян, чиє житло було знищене через російську агресію

"Після оновлення нормативної бази та функціоналу програми "єВідновлення", в тих випадках, коли обстеження майна не створює загрози для життя та здоров'я членів комісії, вони можуть опрацьовувати заяви громадян та нараховувати компенсацію", – сказано в повідомленні.

Компенсація може надаватись у вигляді житлового сертифікату або виплати для відбудови на власній земельній ділянці.

Якщо під час оцінки стану житла, комісія визначить, що воно підлягає відновленню, буде складено відповідний акт про обстеження, який внесуть в Реєстр пошкодженого та знищеного майна. В такому випадку, отримати кошти для відновлення цього житла можна буде лише після виключення громади з переліку таких, де тривають активні бойові дії.

Як повідомлялося, Кабмін також розблокував доступ до програми "єВідновлення" для власників зруйнованого житла на території бойових дій.

Наприкінці червня президент Володимир Зеленський доручив спростити процедуру видачі документів, що засвідчують руйнування житла у прифронтових районах.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук раніше обіцяла, що Кабмін ухвалить постанову, яка дозволить вносити до реєстру пошкодженого внаслідок російської агресії житла не лише нерухомість у зоні бойових дій, а й на окупованих територіях.

Від листопада 2023 року по лютий 2024 року тривав експериментальний проєкт із обстеження знищеного майна в окупованому Мелітополі із застосуванням дистанційного зондування Землі. За три місяці у Реєстр пошкодженого майна з Мелітопольської громади внесли 279 об'єктів, розповідала голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Також комісії вивчали фотоматеріали пошкоджень, які громадяни подавали через "Дію". На основі цих повідомлень продовжує формуватися Реєстр знищеного і пошкодженого майна. Після внесення об'єктів до цього реєстру громадяни можуть подати заяву на виплату компенсації.