Бюджет втратив 3 мільярди від зупинки видобутку газу на Сахалінському родовищі, – АРМА

Загальна сума збитку від простою видобутку газу на Сахалінському родовищі може оцінюватися у 3 млрд грн, і винні за це мають понести відповідальність.

Про це заявила голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума.

"Учора (6 серпня, – ред.) рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду, ліцензію на видобуток газу на Сахалінському родовищі було поновлено, що стало значною перемогою АРМА в інтересах держави. Однак держава вже зазнала мільярдних втрат через припинення видобутку вуглеводнів. Відповідальні за цю шкоду національним інтересам мають понести справедливу відповідальність", – зазначила Дума.

Вона додала,що АРМА вже звернулося до правоохоронних органів задля притягнення винних осіб до відповідальності.

За словами Думи, анулювання спеціального дозволу на видобуток газу в грудні минулого року було не лише таким що порушувало національні інтереси, але й призвело до значних збитків для держави.

Так, лише за договором управління з АРМА до державного бюджету могло надійти ще мінімум 1 млрд грн, а також податки та інші місцеві збори. Загальна сума збитків може оцінюватися приблизно в 3 млрд грн.

Агентством вже було внесено відповідну заяву до правоохоронних органів, зауважила Дума.

Деталі справи

Компанія "Укрнафтобуріння", яку раніше передали в управління "Укрнафті", з 1 грудня 2023 року зупинило видобуток на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі. Підставою для цього стала постанова Шостого апеляційного адміністративного суду, якою був анульований виданий компанії у 2019 році спеціальний дозвіл на користування надрами.

В компанії оцінювали втрати від зупинки видобутку у близько 500 млн кубометрів природного газу на рік.

За даними Forbes, після цього Держгеонадра могли б оголосити відкритий аукціон на видобуток на Сахалінському родовищі або передати частину родовища власнику ліцензій на суміжні ділянки – компаніям Миколи Злочевського.

Нагадаємо, на початку травня 2023 року суд арештував та передав в управління АРМА корпоративні права вказаних чотирьох підприємств – ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", ТОВ "Сіріус - 1", ТОВ "Сахалінське" та ТОВ "Іст Юроуп Петролеум" – в межах розслідування кримінального провадження щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського родовища газу, що на Харківщині. Кабмін доручив передати арештовані активи в управління "Укрнафти".

ПрАТ "Укрнафтобуріння" пов’язане з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Компанія входить до пелеріку найприбутковіших компаній України. Хоча, попри рекордно високі ціни на газ, минулого року вона зменшила чистий прибуток з 5,65 млрд грн у 2021 році – до 3,77 млрд грн у 2022-му.

Сам Віталій Хомутиннік заявляв, що його інвестиційний фонд Cascade Investment Fund продав усі акції газовидобувної компанії Укрнафтобуріння" до їх арешту і передачі в управління держави.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензор "Справа "Укрнафтобуріння": як видобуток на Сахалінському родовищі допоможе Україні пройти зиму".