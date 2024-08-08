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Попит на вживані авто з-за кордону продовжує зростати. Найпопулярніші моделі

авто

У липні український автопарк поповнили 20 тисяч вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це на 6% більше, ніж у липні 2023 року.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Водночас у порівнянні з попереднім місяцей, цей показник зріс майже на 8%.

Зазначається, що найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 48%. Далі йдуть дизельні – 23%, електромобілі – 19%, гібриди та авто з ГБО – по 5%.

Середній вік вживаних машин, що у липні перейшли на українські номери, становить 8,7 року.

До десятки найпопулярніших моделей місяця увійшли:

  • Volkswagen Golf – 913 авто;
  • Rednault Megane – 836;
  • Skoda Octavia – 687;
  • Volkswagen Passat – 618;
  • Volkswagen Tiguan – 575;
  • Nissan Leaf – 529;
  • Audi Q5 – 506;
  • Nissan Rogue – 467;
  • Tesla Model 3 – 433;
  • Audi A4 – 429.

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 133,3 тис. вживаних легковиків, що на 26% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Як повідомлялося, у липні в Україні зареєстрували близько 6,4 тис. нових легкових авто, що 20% більше ніж торік.

У 2023 році в Україні було зареєстровано майже 61 тис. нових легковиків, що на 60,6% більше ніж роком раніше. Водночас українці придбали 214,4 тис. вживаних легкових авто. Це на 45% менше, ніж 2022 року.

Автор: 

авто (4122) продаж (2063)


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