Російський дрон пошкодив один із найбільших заводів агрохолдингу "Кернел"

Унаслідок ворожої атаки безпілотника на заході України пошкоджено завод з переробки олійних культур одного з найбільших українських агрохолдингів "Кернел".

Про це йдеться в повідомленні компанії на Варшавській фондовій біржі у вівторок, передає Інтерфакс-Україна.

"Роботу об'єкта припинено, а пожежу, що виникла внаслідок нападу, загасили. На щастя, внаслідок атаки ніхто не постраждав", – зазначили в компанії.

Наразі агрохолдинг оцінює розмір збитків. "Кернел" уточнив, що це найбільший завод компанії на заході країни.

Старокостянтинівський олійноекстракційний завод у Хмельницькій області став першим заводом, який агрохолдинг "Кернел" побудував на заході України.

Він почав роботу в середині квітня 2024 року із закупівлі соняшнику і планував провести експеримент із переробки сої та ріпаку.

Максимальна потужність заводу – переробка 1 млн тонн насіння соняшнику щорічно.

"Кернел" до війни займав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також був найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Крім того, компанія займалася вирощуванням іншої агропродукції та її реалізацією.