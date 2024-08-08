"Укроборонпром" увійшов до 50 найбільших світових оборонних компаній

АТ "Українська оборонна промисловість" посіло 49 місце у рейтингу TOP 100 Defense Companies 2024 провідних світових виробників озброєнь, і стало лідером за зростанням виторгу від продажу продукції військового призначення.

Про це повідомляє пресслужба УОП.

"Виторг від реалізації військової продукції у 2023 році проти 2022 року збільшився на 72%. Це визначає товариство як компанію, що має найшвидші темпи зростання за цим показником серед 100 провідних світових виробників озброєння", – йдеться у повідомленні.

Зокрема. у 2023 році "Укроборонпром" продав продукції військового призначення на $2,2 млрд проти $1,28 млрд роком раніше.

Державний концерн "Укроборонпром", правонаступником якого з червня 2023 року є АТ "УОП", входить до рейтингового списку TOP 100 Defense Companies з 2015 року. Попередній найкращий результат – 62 місце у 2017 році.

Як повідомлялося, "Укроборонпром" підписав угоду про виробництво боєприпасів з одним з найбільших виробників зброї у США.