"Енергоатом" планує стати прибутковим після підвищення тарифів на електроенергію для населення (оновлено)
НАЕК "Енергоатом" планує завершити 2024 рік з прибутком. Покращення фінансових результатів компанія очікує після того, як у червні уряд підвищив тарифи на електроенергію для населення на 64%.
Про це повідомив віцепрезидент компанії Якоб Хартмут, пише українська редакція Forbes.
"Подаємо новий фінансовий план до кінця року, оскільки були зміни – щодо прайскепів, ПСО. Сподіваємося бути прибутковими. Бачимо умови, які дозволять нам працювати без збитків", – сказав Хартмут.
Своєю чергою у пресслужбі "Енергоатома" вчергове звинуватили ЗМІ у маніпуляціях та поширенні фейків та заперечили зв'язок між отриманням прибутку компанією та підвищенням тарифів на світло для населення.
"Енергоатом" є прибутковою компанією, починаючи з 2020 року. Але всі доходи (від 60 до 80%) власного прибутку направляє за рішенням уряду на виконання ПСО (покладені спеціальні обовʼязки), що в фізичному вигляді становить 128 млрд грн (майже 3 млрд євро) у 2023 році, та 141,9 млрд грн (майже 3 млрд євро) – направить у 2024 році (на сьогодні вже перераховано 73 млрд грн)", – повідомляє пресслужба "Енергоатома".
В компанії заявили, що через надвисоке навантаження ПСО і відрахування основної частини доходу на погашення покладених урядом обовʼязків, баланс компанії залишається "на рівні незначної прибутковості/збитковості, на чому і спекулюють різні групи самозваних експертів і медіа".
Водночас в "Енергоатомі" підтвердили, що до кінця року компанія планує стати прибутковою.
"В цій ситуації формальна прибутковість буде досягнута лише в четвертому кварталі через повне навантаження всіх енергоблоків, що знаходяться на контрольованій території, і максимально можливих обсягах виробництва електроенергії", – додали в "Енергоатомі".
Зауважимо, що раніше в компанії визнавали, що підвищення тарифів на електроенергію для населення дозволить зменшити витрати "Енергоатома" на ПСО.
Згідно із повідомленням самої компанії, оприлюдненим у червні, до підвищення тарифів вартість послуги ПСО для "Енергоатома" становила 125,7 млрд грн (без ПДВ).
Після підвищення тарифу на електроенергію для населення прогнозна вартість послуги ПСО для "Енергоатома" у 2024 році становитиме 108,3 млрд грн (без ПДВ).
За підсумками першого кварталу 2024 року "Енергоатом" отримав збиток у розмірі 5,5 млрд грн. Попереднім прибутковим роком для "Енергоатома" був 2021 рік – тоді компанія заробила 5,9 млрд грн.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів з 1 червня підвищив тариф на електроенергію для населення на 60% – до 4,32 грн за кВт/год, незалежно від обсягу споживання. У Міненерго пояснювали, що підвищення тарифу допоможе уникнути збитків державним енергокомпаніям – "Енергоатому" та "Укргідроенерго".
Знижений тариф залишили лише для споживачів, які використовують електроенергію для опалення у зимовий сезон. Він становитиме 2,64 грн за кіловат за умови споживання до 2000 кВт-год на місяць.
За словами міністра енергетики Германа Галущенка, за умови середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт-год, платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень.
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чим більше вартість е/е -тим більше гнида ахмєтов отримає собі надприбутків на транспортуванні.
0,97 грн - це вартість української атомної е/е на сьогодні за всіма індексаціями, амортизаціями, прибутками ..і доставкою до побутового споживача.
Ну допустимо паливо та обладнання подорожчало тому що вже не російське... мабуть укренерго віддавало генерацію дорожчій ТЕС до руйнації замість атомки інакше не бачу варіантів
Тому як там комусь мало прибутків - хай будує приватну АЕСі ломить ціни від балди.
Це такі правила роботи всіх корпорацій ?
Там же одні українці.
Негайно повикидати всіх тих милованових і лещенків з наглядових рад!
Свідомо понабирали керованих шльондр і розумових потвор на теплі місця зі скаженим утриманням коштом українців.
Прибутки -на офшори ахмєтова. Порошенко теж добре збагатів
Чому ваші недоліки по безпеці та транспортуванню, розподілу має виправляти суспільство? Тому що люди без вашої участі залишаться в кам'яному віці? То, чи це є достатньо для без альтернативних заяв о підвищені ціни? Чи це не є порушенням безпеки країни, коли можна показати пальцем в сторону ворога і робити будь-що.
Завтра отруєну воду не можна споживати, і тоді державна структура водоканалу скаже - платіть стільки , якщо хочете жити. І все - ні тобі обов'язків, ні тобі відповідальності. Знову, тицнули в бік ворога - і ось вам золота вода. І не дякуйте!
Тож, коли ви всіх садили на водогони(газові, мережеві), забивали все у квитанцію - Все було добре, немає питань. Коли монополістів нагнули, о треба людям донести що їм буде ціна, бо ми і далі вважаєм себе безбековою ланкою, яка говорить і тицяє на ворога