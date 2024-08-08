"Енергоатом" планує стати прибутковим після підвищення тарифів на електроенергію для населення (оновлено)

НАЕК "Енергоатом" планує завершити 2024 рік з прибутком. Покращення фінансових результатів компанія очікує після того, як у червні уряд підвищив тарифи на електроенергію для населення на 64%.

Про це повідомив віцепрезидент компанії Якоб Хартмут, пише українська редакція Forbes.

"Подаємо новий фінансовий план до кінця року, оскільки були зміни – щодо прайскепів, ПСО. Сподіваємося бути прибутковими. Бачимо умови, які дозволять нам працювати без збитків", – сказав Хартмут.

Своєю чергою у пресслужбі "Енергоатома" вчергове звинуватили ЗМІ у маніпуляціях та поширенні фейків та заперечили зв'язок між отриманням прибутку компанією та підвищенням тарифів на світло для населення.

"Енергоатом" є прибутковою компанією, починаючи з 2020 року. Але всі доходи (від 60 до 80%) власного прибутку направляє за рішенням уряду на виконання ПСО (покладені спеціальні обовʼязки), що в фізичному вигляді становить 128 млрд грн (майже 3 млрд євро) у 2023 році, та 141,9 млрд грн (майже 3 млрд євро) – направить у 2024 році (на сьогодні вже перераховано 73 млрд грн)", – повідомляє пресслужба "Енергоатома".

В компанії заявили, що через надвисоке навантаження ПСО і відрахування основної частини доходу на погашення покладених урядом обовʼязків, баланс компанії залишається "на рівні незначної прибутковості/збитковості, на чому і спекулюють різні групи самозваних експертів і медіа".

Водночас в "Енергоатомі" підтвердили, що до кінця року компанія планує стати прибутковою.

"В цій ситуації формальна прибутковість буде досягнута лише в четвертому кварталі через повне навантаження всіх енергоблоків, що знаходяться на контрольованій території, і максимально можливих обсягах виробництва електроенергії", – додали в "Енергоатомі".

Зауважимо, що раніше в компанії визнавали, що підвищення тарифів на електроенергію для населення дозволить зменшити витрати "Енергоатома" на ПСО.

Згідно із повідомленням самої компанії, оприлюдненим у червні, до підвищення тарифів вартість послуги ПСО для "Енергоатома" становила 125,7 млрд грн (без ПДВ).

Після підвищення тарифу на електроенергію для населення прогнозна вартість послуги ПСО для "Енергоатома" у 2024 році становитиме 108,3 млрд грн (без ПДВ).

За підсумками першого кварталу 2024 року "Енергоатом" отримав збиток у розмірі 5,5 млрд грн. Попереднім прибутковим роком для "Енергоатома" був 2021 рік – тоді компанія заробила 5,9 млрд грн.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів з 1 червня підвищив тариф на електроенергію для населення на 60% – до 4,32 грн за кВт/год, незалежно від обсягу споживання. У Міненерго пояснювали, що підвищення тарифу допоможе уникнути збитків державним енергокомпаніям – "Енергоатому" та "Укргідроенерго".

Знижений тариф залишили лише для споживачів, які використовують електроенергію для опалення у зимовий сезон. Він становитиме 2,64 грн за кіловат за умови споживання до 2000 кВт-год на місяць.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, за умови середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт-год, платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень.