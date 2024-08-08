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"Енергоатом" планує стати прибутковим після підвищення тарифів на електроенергію для населення (оновлено)

енергоатом

НАЕК "Енергоатом" планує завершити 2024 рік з прибутком. Покращення фінансових результатів компанія очікує після того, як у червні уряд підвищив тарифи на електроенергію для населення на 64%.

Про це повідомив віцепрезидент компанії Якоб Хартмут, пише українська редакція Forbes.

"Подаємо новий фінансовий план до кінця року, оскільки були зміни – щодо прайскепів, ПСО. Сподіваємося бути прибутковими. Бачимо умови, які дозволять нам працювати без збитків", – сказав Хартмут.

Своєю чергою у пресслужбі "Енергоатома" вчергове звинуватили ЗМІ у маніпуляціях та поширенні фейків та заперечили зв'язок між отриманням прибутку компанією та підвищенням тарифів на світло для населення.

"Енергоатом" є прибутковою компанією, починаючи з 2020 року. Але всі доходи (від 60 до 80%) власного прибутку направляє за рішенням уряду на виконання ПСО (покладені спеціальні обовʼязки), що в фізичному вигляді становить 128 млрд грн (майже 3 млрд євро) у 2023 році, та 141,9 млрд грн (майже 3 млрд євро) – направить у 2024 році (на сьогодні вже перераховано 73 млрд грн)", – повідомляє пресслужба "Енергоатома".

В компанії заявили, що через надвисоке навантаження ПСО і відрахування основної частини доходу на погашення покладених урядом обовʼязків, баланс компанії залишається "на рівні незначної прибутковості/збитковості, на чому і спекулюють різні групи самозваних експертів і медіа".

Водночас в "Енергоатомі" підтвердили, що до кінця року компанія планує стати прибутковою.

"В цій ситуації формальна прибутковість буде досягнута лише в четвертому кварталі через повне навантаження всіх енергоблоків, що знаходяться на контрольованій території, і максимально можливих обсягах виробництва електроенергії", – додали в "Енергоатомі".

Зауважимо, що раніше в компанії визнавали, що підвищення тарифів на електроенергію для населення дозволить зменшити витрати "Енергоатома" на ПСО.

Згідно із повідомленням самої компанії, оприлюдненим у червні, до підвищення тарифів вартість послуги ПСО для "Енергоатома" становила 125,7 млрд грн (без ПДВ).

Після підвищення тарифу на електроенергію для населення прогнозна вартість послуги ПСО для "Енергоатома" у 2024 році становитиме 108,3 млрд грн (без ПДВ).

За підсумками першого кварталу 2024 року "Енергоатом" отримав збиток у розмірі 5,5 млрд грн. Попереднім прибутковим роком для "Енергоатома" був 2021 рік – тоді компанія заробила 5,9 млрд грн.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів з 1 червня підвищив тариф на електроенергію для населення на 60% – до 4,32 грн за кВт/год, незалежно від обсягу споживання. У Міненерго пояснювали, що підвищення тарифу допоможе уникнути збитків державним енергокомпаніям – "Енергоатому" та "Укргідроенерго".

Знижений тариф залишили лише для споживачів, які використовують електроенергію для опалення у зимовий сезон. Він становитиме 2,64 грн за кіловат за умови споживання до 2000 кВт-год на місяць.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, за умови середнього щомісячного споживання електроенергії в обсязі 170 кВт-год, платіжка за електроенергію зросте на 285 гривень.

Автор: 

Енергоатом (1198) електроенергія (4234) Підвищення тарифів (236)


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Топ коментарі
+13
Галущенко - не меньший брехун , ніж зелений президент !
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08.08.2024 12:54
+12
Перестати красти , не пробували ? Мені здається , що це дуже дієвий рецепт .
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08.08.2024 13:29
+9
Німеччина. Мінімальна зарплата 13Є за годину, пенсія приблизно 1300Є. Візьміть калькулятор і порахуйте, скільки німці і наші платять за комуналку та на їжу від свого доходу. На нашу статистику не звертайте уваги, вона брехлива, як і зелена влада - "...хуже не будет! " Потім поясніть звичайній бабусі всі вигоди від просрочки і сидіння в темряві.
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08.08.2024 13:48
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08.08.2024 12:45 Відповісти
Галущенко - не меньший брехун , ніж зелений президент !
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08.08.2024 12:54 Відповісти
Себестоимость киловата на АЕс, 50 коп. Не хилая маржа, в 9 раз, а пипел дубля не отбивает, как его стрегут
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08.08.2024 13:09 Відповісти
Взагалі на бумагах показують 96 копійок, але якщо посадити причетних за завищенні специфікації на ремонти у тричі, прибрати захмарні премії їх керівництву та к
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08.08.2024 13:21 Відповісти
в ФРН ціна квт.год для населення 40 центів, тобто, 17 грн. У нас єдина мережа ел ен. Ну і як маржа?
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08.08.2024 13:31 Відповісти
Німеччина. Мінімальна зарплата 13Є за годину, пенсія приблизно 1300Є. Візьміть калькулятор і порахуйте, скільки німці і наші платять за комуналку та на їжу від свого доходу. На нашу статистику не звертайте уваги, вона брехлива, як і зелена влада - "...хуже не будет! " Потім поясніть звичайній бабусі всі вигоди від просрочки і сидіння в темряві.
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08.08.2024 13:48 Відповісти
ціну ел енергії у нас піідвищили майже вдвічі. ок. а шо там по з.п. енергетикам? теж вдвічі підвищили? зарплатний фонд приблизно 5% від ціни, якщо що.
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08.08.2024 18:36 Відповісти
Яка середня зарплата і пенсія у ФРН ?
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08.08.2024 18:57 Відповісти
Експерж, хай німецькі задрочені чмошники не бухають і не нюхають ні чого і тоді голова почне думати, хто закрив всі АЄС в Германії, Франція і Британія і Італія не закрили) а комсомлка Меркель зі Шредером все закрили і посадили Германію на кацапську газову гілку, ти краще пораху яка частина з цих грошей йде На Рашку а яка на карман німецьким перекупам))) експерд бл.ь
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08.08.2024 18:58 Відповісти
Вдень іноді у мінус падає на біржі ,тому зараз розробляють нові лічільники з плаваючим тарифом .Тому не треба маніпуляцій тут закидувати ,якщо не в темі взагалі .
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09.08.2024 11:26 Відповісти
запускайте бабу юльку
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08.08.2024 12:56 Відповісти
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08.08.2024 13:00 Відповісти
Несподіване підвищення тарифів не дало часу на планування розкрадання прибутків!

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08.08.2024 13:06 Відповісти
бізнес без прибутку це як шурхіт горіхів
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08.08.2024 13:07 Відповісти
Енергоатом или Ахметов?
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08.08.2024 13:09 Відповісти
забудь про ахметова: його ТЕС розбомблені або під русньою. Це для об'єктивності
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08.08.2024 13:33 Відповісти
ця гнида ахмєтов заробляє достатні надприбуткі не тільки на генерації, але й на транспортуванні е/е, на яке теж підвищено тариф, який відповідно до законодавчих норм не може бути більшим ніж 10% вартості е/е, яка транспортується.

чим більше вартість е/е -тим більше гнида ахмєтов отримає собі надприбутків на транспортуванні.

0,97 грн - це вартість української атомної е/е на сьогодні за всіма індексаціями, амортизаціями, прибутками ..і доставкою до побутового споживача.

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09.08.2024 10:08 Відповісти
Перестати красти , не пробували ? Мені здається , що це дуже дієвий рецепт .
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08.08.2024 13:29 Відповісти
в яких країнах ЄС , вартість електроенергії для населення більша, як в Україні(в порівнянні до з/п і пенсії громадян цих країн)???
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08.08.2024 13:46 Відповісти
Закупівлі матеріалів , на ремонти і обслуговування в 2-3 рази вищі ,ніж на ринку . Куди спишемо ? Тендер по закупівлі електроавтобусів 10 шт , по ціні 3 майбахів . Якби не крики в пресі , все було би ОК . Кримінальні справи , порушені НАБУ , за крадіжки на будівництвах , кому в залік ? Ви , мене не вчіть , як в Європі . Я там від 2011 року . Ви краще вивчіть , чи може подібна структура в Європі , стати дійною коровою для ефективних менеджерів і примкнувшим до них
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08.08.2024 14:40 Відповісти
Не розумію населення часто відключали, основні споживачі промисловість, як можна було отримати збитки при такій собівартості електроенергії атомки...

Ну допустимо паливо та обладнання подорожчало тому що вже не російське... мабуть укренерго віддавало генерацію дорожчій ТЕС до руйнації замість атомки інакше не бачу варіантів
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08.08.2024 13:38 Відповісти
Нирмально. Для Енергоатома війни немв, тому у них планують прибутки. У більшості українців суцільний збиток. Бо війна. А у Енергоатома - прибуток. Яке означення мають люди/структури, які наживаються на війні? Мародери? Нє?
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08.08.2024 13:48 Відповісти
Нехай планують. Але нехай потім не дивуються, коли люди перестануть платити.
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08.08.2024 18:51 Відповісти
Схоже що Новий Рік "святкуватиму" найгірше за останні 50 років...
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08.08.2024 13:48 Відповісти
Тепер вже і світло є, і відключень немає, і нікого вже не хвилює ціна за 4,32. Геніальне кидалово.
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08.08.2024 14:10 Відповісти
Слідуюче кидалово буде з газом напередодні опалювального сезона....
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08.08.2024 15:47 Відповісти
Оплатить со счетов Зеленского
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08.08.2024 14:26 Відповісти
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08.08.2024 15:44 Відповісти
АЕС будувались на гроші з податків.

Тому як там комусь мало прибутків - хай будує приватну АЕСі ломить ціни від балди.
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08.08.2024 15:53 Відповісти
ржунемагу.....да знаючи порядок формування тарифу для енергоатому впевнен що з всього цього підвищення вони отримають не більше ніж 0,75 коп на Квт. Все інше піде ахметке на теплову генерацію.....
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08.08.2024 16:00 Відповісти
Тю, так і так ясно що заради прибутку тариф і підвищувався.
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08.08.2024 16:26 Відповісти
Мабуть добре доїти енергктику, на початок 21-го року собівартість 1кВт Енергоатома була 0.5-1грн/кВт*год, продавав він її за комерц. договорами по 0.8-1.3грн/кВт*год, а куди йдуть решта 3 грн/кВт*год у тарифах 4.32, 8грн/кВт*год? Хто володіє мережами що ціна від виробника до споживача зростає десь так в 2-3 рази? Це таке неймовірне доїлово, що навіть картина пир під час чуми не передасть вражень.
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08.08.2024 17:22 Відповісти
100%
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09.08.2024 10:11 Відповісти
Якось у них у всіх стандартно - щоб не трапилось - підвищуй тарифи для населення !

Це такі правила роботи всіх корпорацій ?
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08.08.2024 18:32 Відповісти
Потым вони питають звідки антисемітизм.

Там же одні українці.
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08.08.2024 19:09 Відповісти
Генії економіки бляха...
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08.08.2024 18:35 Відповісти
Випускайте кобольова, він вас навчить прибутки робити, гєній ыканоміки!!
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08.08.2024 18:43 Відповісти
чому мене останні років двадцять нудить від словосполучення "справедліва ціна"?
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08.08.2024 18:58 Відповісти
До наглядової ради Енергоатому входить пан Милованов. Це створіння накерує...
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08.08.2024 19:06 Відповісти
{гучний facepalm} Що ця розумова потвора Милованов робить ще в наглядових радах? Сидит на утриманні платників податків? На утриманні споживачів е/е??

Негайно повикидати всіх тих милованових і лещенків з наглядових рад!

Свідомо понабирали керованих шльондр і розумових потвор на теплі місця зі скаженим утриманням коштом українців.
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09.08.2024 10:20 Відповісти
А за попередника і тарифи нормальні були, і енергоатомам вистачало з ахмєтками... Наобирали, ***.
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08.08.2024 19:09 Відповісти
за папєрєдніка порошенко було запроваджено задля дестабілізації і свідомого вимотування України на користь і за планом кремля злочинний корупційний РОТТЕРДАМ++, який вимив з кишень українських споживачів і економіки понад 40млрд.

Прибутки -на офшори ахмєтова. Порошенко теж добре збагатів
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09.08.2024 10:26 Відповісти
Ой ти дурне- ахмєтка збагатів і вовочку зе проштовхував замість Порошенка, бо Порошенко збагатів?!))) Логіка зебільна.
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09.08.2024 20:49 Відповісти
Треба приводити до влади уряд народної довіри, доки йде війна. Бо ці ефективні гешефтники викликають не довіру, а відразу.
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08.08.2024 19:11 Відповісти
Как он может быть прибыльным, если "продает" Ахметову электроэнергию за 1/1000 копейки. https://zn.ua/energetics/kak-akhmetov-tolko-za-mart-zarabotal-na-enerhoatome-milliard-hriven.html
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08.08.2024 19:27 Відповісти
Підніміть тарифи для населення в два рази і станете, зелені сволоти, надприбутковими
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08.08.2024 20:03 Відповісти
чмо-єрмак і мабуть зьо-нєдоносок вирішили підрубити бабла, бо з бюджету красти вже нічого
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08.08.2024 20:15 Відповісти
Енергоатом до 2019 року мав прибутки у декілька мільярдів гривень,а ціна на електроенергію була нижчою. Після приходу до влади дефективних менеджерів Енергоатом раптом став збитковим,а також став акціонерним товариством.Цікаво,коли ж земразі вже подавляться?
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08.08.2024 20:50 Відповісти
Енергоатом є монополістом.

Чому ваші недоліки по безпеці та транспортуванню, розподілу має виправляти суспільство? Тому що люди без вашої участі залишаться в кам'яному віці? То, чи це є достатньо для без альтернативних заяв о підвищені ціни? Чи це не є порушенням безпеки країни, коли можна показати пальцем в сторону ворога і робити будь-що.

Завтра отруєну воду не можна споживати, і тоді державна структура водоканалу скаже - платіть стільки , якщо хочете жити. І все - ні тобі обов'язків, ні тобі відповідальності. Знову, тицнули в бік ворога - і ось вам золота вода. І не дякуйте!

Тож, коли ви всіх садили на водогони(газові, мережеві), забивали все у квитанцію - Все було добре, немає питань. Коли монополістів нагнули, о треба людям донести що їм буде ціна, бо ми і далі вважаєм себе безбековою ланкою, яка говорить і тицяє на ворога
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08.08.2024 22:24 Відповісти
МАЄ......але. НЕ СТАНЕ
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09.08.2024 05:05 Відповісти
Рецепт один перестати красти в тому числі через легальні зарплати
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10.08.2024 11:40 Відповісти

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