Назад у 1990-ті: Росія та Китай планують повернутися до схем з бартером

Росія та Китай можуть почати використовувати бартерні схеми у торгівлі між двома країнами через проблеми у фінансових розрахунках, обумовлені загрозою санкцій США.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на три джерела у торговельній та фінансовій сферах.

Два співрозмовники агентства очікують укладення бартерних угод, пов’язаних із сільським господарством, уже цієї осені. Топменеджер великого російського підтвердив, що готується бартерна схема, але відмовився розголошувати подробиці.

Росія вже розробляє правила для бартерної торгівлі. Російські джерела Reuters припускають, що Китай робить те ж саме.

Проблеми з розрахунками були центральною темою переговорів під час візиту російського диктатора Путіна до Китаю в травні. Хоча після цього РФ і Китай могли знайти обхідні шляхи для розрахунків, такі як використання невеликих регіональних китайських банків, проблеми з платежами зберігаються. Бартерна торгівля дозволить Москві та Пекіну обійти проблеми з оплатою, зменшить видимість двосторонніх транзакцій та обмежить валютний ризик.

Бартерні угоди між Москвою та Пекіном були звичайними до розпаду СРСР і тривали в 1990-х роках, але угоди, які зараз обговорюються, будуть першими приблизно за 30 років, розповідають джерела агентства.

"Я пам’ятаю, як на початку 1990-х… між Китаєм і Росією тоді були бартерні угоди. Потім, у зв’язку з розвитком банківського сектора, весь бізнес, вся торгівля між Росією і Китаєм повністю перейшла на банківські розрахунки", — сказав Кайл Шостак, заступник голови правління китайсько-російської компанії Qifa.

Ця компанія планує створити альтернативний майданчик для російської-китайських розрахунків. Шостак сказав, що платформа Qifa буде готова сприяти бартерній торгівлі, коли правила будуть повністю введені.

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Як повідомлялося, раніше віцепрем'єр РФ Олександр Новак визнав, що в умовах санкцій, які суттєво обмежили доступ Росії до світової фінансової системи, російські компанії змушені використовувати бартерні схему у торгівлі навіть з тими країнами, які вона вважає "дружніми".

А російська митниця навіть змушена була опублікувати роз'яснення порядку контролю та обліку бартерних угод.

Бартер перестав бути новим явищем для російського бізнесу. У період СРСР така практика активно застосовувалася в рамках Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ), організації, що діяла з 1949 до 1991 року. Бартер був затребуваний через недосконалу систему ціноутворення та розрахунків. Однак із розвитком ринкових механізмів від неї відмовилися.

У 1990-ті роки в Росії бартер був поширений, але з інших причин: тоді була відсутня фінансова система і банківський сектор лише формувався. Із появою більш стабільних резервних валют, таких як долар та євро, практика бартеру поступово пішла на другий план.