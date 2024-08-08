Росіяни скаржаться на повне блокування роботи Youtube

Російські користувачі почали скаржитися на повну зупинку роботи популярного відеохостингу Youtube.

Проблеми фіксуються як у роботі сайту, так і мобільного додатка, пише The Moscow Times із посиланням на дані російських сервісів downdetector.su, "Детектор сбоев" та "Сбой.рф".

Скарги на блокування Youtube після 9:00 почали масово надходити від мешканців Москви, Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Єкатеринбурга, Уфи, Саратова, Самари, Краснодара, окупованого Криму та інших регіонів.

У випадку спроби переходу на сайт Youtube з'являється повідомлення про відсутність з'єднання, підтверджують російські ЗМІ.

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Як повідомлялося, за кілька днів до цього російська влада повідомила всіх найбільших операторів зв'язку в країні про уповільнення швидкості відтворення відео на YouTube до 128 кілобіт на секунду. Цього достатньо для нормального прослуховування аудіо або перегляду відео з роздільною здатністю не вище 240p.

Окремі російські оператори попередили абонентів про можливе закриття всіх сервісів Google у Росії.

Нагадаємо, 25 липня голова комітету Держдуми з інформаційної політики Олександр Хінштейн заявив про штучне обмеження швидкості YouTube у Росії. Він пообіцяв, що найближчим часом швидкість відтворення впаде на 70%.