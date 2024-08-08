Фонд держмайна оцінив конфіскований у російського олігарха завод "Аерок" у майже 1 мільярд гривень

Аукціонна комісія Фонду державного майна визначила стартову ціну для продажу 100% державної частки ТОВ "Аерок", яке раніше належало російському олігарху – 965 млн 325 тис 520 грн.

Про це повідомив голова Фонду Віталій Коваль у Telegram.

Також у Фонді держмайна розробили ключові умови продажу:

збереження основного виду діяльності – завод є одним із ключових гравців на ринку газобетонних виробів;

погашення заборгованостей із зарплати та перед бюджетом;

недопущення звільнення працівників протягом 6 місяців;

дотримання вимог природоохоронного законодавства;

виконання діючого колективного договору та укладання нового.

"Наступний етап – подання на затвердження уряду умов продажу та стартової ціни. Після цього ФДМУ оголосить дату проведення аукціону в системі Prozorro.Продажі", – уточнив Коваль.

Він додав, що кошти від приватизації активу спрямують у фонд ліквідації наслідків збройної агресії.

У жовтні 2023 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила законність рішення про націоналізацію компанії "Аерок", кінцевим власником якої є група ЛСР російського олігарха Андрія Молчанова.

"Аерок" володіє двома газобетонними заводами в Україні – в Обухові та Березані Київської області. До останнього часу українська компанія була оформлена на німецьку "Аерок Інвестмент Дойчланд ГМБХ", яка належить структурам російського підприємця Андрія Молчанова.

Молчанов входить до найближчого оточення президента РФ Путіна та є спонсором передвиборчої кампанії його партії "Єдина Росія", а його ПАТ "Група ЛСР" будує житло для співробітників Федеральної служби охорони та Міноборони РФ.