Відновлення енергоінфраструктури: Банки отримали заявок від бізнесу на енергообладнання на понад 40 мільярдів

Банки за два місяці отримали від бізнесу та громадян понад 7,3 тис. заявок на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури та схвалили заявки на суму майже 4 млрд грн.

Про це свідчать результати опитування 20 банків про кредитування проєктів бізнесу із відновлення енергетичної інфраструктури, йдеться в повідомленні Національного банку України.

Так, згідно з даними за період з 1 червня до 4 серпня, коли почали діяти програми пільгових кредитів на купівлю енергообладнання:

загальна сума 1356 заявок, яку банки отримали за цей період від бізнесу, – 40,1 млрд грн;

схвалено заявки на суму 3,97 млрд грн – це вже підписані угоди та ті, що незабаром будуть підписані;

бізнес-клієнти вже користуються фінансуванням на суму 607 млн грн – така валова вартість портфеля кредитів, наданих юридичним особам на розбудову енергопотужностей;

фінансування розпочато в 21 області країни;

загальна потужність за наданими позиками бізнесу становить 50,4 мВт (попередні дані, які враховують близько 85% портфеля).

Крім того, для забезпечення енергетичних потреб фізичних осіб надано кредитів на суму 27 млн грн.

"Результати опитування банків підкреслюють їх проактивну позицію. Ми побачили швидкий відгук на наш заклик підтримувати енергетичну галузь, який матеріалізувався у формі спільного Меморандуму про пільгове кредитування. У цій позиції, яка об'єднала затятих конкурентів, ми бачимо свідчення соціальної відповідальності банківського сектору", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Пропозиції банків враховують потреби різних категорій малого, середнього та великого бізнесу, а також домогосподарств.

Зокрема, підприємці можуть залучати фінансування як для проєктів із будівництва сонячних, вітрових чи біогазових станцій, так і для побудови газотурбінних та газопоршневих електростанцій, придбання промислових акумуляторів, накопичувачів тощо.

Як повідомлялося, з 20 липня запрацювали урядові програми безвідсоткового кредитування громадян, а також програма "Доступні кредити 5-7-9" для ОСББ та ЖБК на купівлю обладнання для генерації з альтернативних джерел енергії та установок для зберігання енергії.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" також передбачає можливість для підприємців використати кредитні кошти на придбання сонячних та вітрових електростанцій, а також обладнання для накопичення електричної енергії.

Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".