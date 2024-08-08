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Новини
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Нацбанк презентував нову обігову монету номіналом 10 гривень. Її присвятили Військам зв’язку

Обігова пам’ятна монета

Національний банк України (НБУ) презентував нову обігову пам’ятну монету "Війська зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України".

Презентація нової монети відбулася 8 серпня – у День військ зв’язку, повідомляє пресслужба НБУ.

Монета продовжує серію "Збройні Сили України" та присвячується українським воїнам-зв’язківцям.

Монета, номіналом 10 гривень, має звичайний, зразка 2018 року, аверс та тематичний реверс.

На ньому по колу містяться написи "Війська зв’язку та кібербезпеки ЗСУ" та гасло її військовослужбовців: "Сильні тримати зв’язок!". У центрі композиції, немов щит, що захищає інформаційний простір, зображено емблему Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України, в її основі – восьмипроменева зірка в оточенні хрестоподібно розташованих орбіт та перехрещених блискавок.

На задньому плані – схематично зображені лабіринти, які символізують передавання зашифрованих даних через заплутані захисні системи кіберпростору, де точиться невидима війна.

Обігова пам’ятна монета "Війська зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України".

Нову обігову пам’ятну монету випустять тиражем 10 000 000 штук (у тому числі 510 000 штук у якості сувенірної продукції), вона є обов’язковою до приймання для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

Як повідомлялося, раніше НБУ випустив обігову пам'ятну монету "Медичні сили ЗСУ".

Автор: 

гривня (1540) монети (178) НБУ (9265) зв’язок (229)


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Ювілейні монети,це дуже добре, НБУ заробляють на них як наркодилери. Але що робиться із грошовою ємісією це жах. Із обігу пропадають купюри номіналом менше 200 грн. Раніше мова була про монету номіналом 20 гривень і тиша. Ще до війни були плани ребрендингу монети 2 гривні, яка б візуально відрізнялася від 1 гривні, але до випуску так і не дійшло.
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08.08.2024 21:01 Відповісти
І навіть під такою новиною кацапу хочеться висратись. Яка мерзотна московська натура.
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09.08.2024 00:10 Відповісти
10 000 000 штук - це не ювілейна монета, і її буде важко відрізняти щоразу від оригіналу.
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09.08.2024 22:20 Відповісти

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