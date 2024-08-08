Україна та Євросоюз працюватимуть над гармонізацією стандартів на залізниці

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури підписало меморандум із Європейським залізничним агентством (ERA), який передбачає співпрацю в сфері технічної гармонізації залізничних систем Євросоюзу та України.

Про це йдеться в повідомленні відомства.

Домовленості, серед іншого, включають експертну та технічну підтримку для Міністерства в питанні долучення України до єдиного європейського залізничного простору.

Так, обидві сторони зобов'язалися працювати в напрямку гармонізації стандартів та нормативно-правових актів у сфері безпеки на залізничному транспорті, інтероперабельності (операційної сумісності) залізниць.

Меморандум також передбачає створення керівного комітету, який визначатиме пріоритети та поетапні плани для досягнення загальних цілей сторін.

Наприкінці липня повідомлялося, що Євросоюз виділить "Укрзалізниці" 42,95 млн євро на будівництво євроколії.