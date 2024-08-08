Борг росіян за кредитами вперше перевищив 40 трильйонів рублів. За місяць він зріс ще на трильйон

Кошти росіян у банках нещодавно первищили суму в 50 трлн руб., а кредити за підсумками червня досягли 40 трлн руб.

Про це пише The Moscow Times.

За даними Центробанку Росії, на 1 липня банківські кредити росіян становили 38,9 трлн руб. Крім них є ще кредити, перш за все іпотека, переупакована в цінні папери – їх, за даними ЦБ РФ, ще понад 1,4 трл руб. Тобто в сумі виходить 40,3 трлн руб.

Із них трохи більше половини (21,2 трлн руб.) складає іпотека, 15,2 трлн руб. – споживчі позики, 2,2 трлн руб. – автокредити, 1,7 трлн руб. – інші позики та відсотки.

Лише за червень борг росіян перед банками збільшився на трильйон. Таке швидке зростання було викликане згортанням пільгової іпотеки (найпопулярніша програма з липня припинила діяти, ще дві переформатовані) – люди поспішали встигнути взяти кредит. Через них скоротилося дострокове погашення кредитів: набагато вигідніше стало розміщувати гроші на депозитах, ставки за якими нині вищі, ніж за старими кредитами.

"Якщо раніше люди поспішали погасити іпотеку якнайшвидше, то зараз вони погашають іпотеку набагато менше. У багатьох позичальників зафіксовано низьку ставку на довгий термін – вигідніше розміщувати вільні гроші в банках, ніж достроково гасити іпотеку", – говорила директорка Департаменту фінансової стабільності ЦБ Росії Єлізавета Данілова.

За тією ж логікою, люди стали активніше користуватися кредитними картками, задіявши пільговий період, зазначав Центробанк Росії. До початку цього року користувачів кредиток вперше стало більше, ніж людей із кредитом готівкою, і зараз це один із сегментів, що найбільш швидко ростуть.

Загалом боргове навантаження росіян виглядає прийнятним, зазначала Данілова. Побоювання регулятора викликає не так розмір боргу, як його структура.

У банків та мікрофінансових організацій (МФО) 50 млн позичальників – це майже 60% працездатного населення. Із урахуванням членів їхніх сімей кредитами однак зачеплена більшість населення.

"Основна група, яку ми весь час пам'ятаємо, – це люди, які мають одночасно три кредити або більше. Тут можна говорити про високий ризик закредитування. Частка таких позичальників зростає, на них припадає половина всієї заборгованості", – говорила Данілова.

Як повідомлялося, за даними російського ценробанку, у четвертому кварталі минулого року майже кожен другий позичальник у Росії брав іпотеку з перспективою, що на платежі йому доведеться витрачати більше 80% своїх доходів.

Нагадаємо, з 2020 року в Росії діяла пільгова іпотека на житло у новобудовах, яка була запущена урядом як антикризовий захід. Згідно з її умовами, можна було купити житло в кредит під 8% річних з початковим внеском 20%. Однак з 1 липня цього року більшість пільгових іпотечних програм у Росії згорнули, а ринкові ставки за іпотекою перевищили 18% річних, що зробило кредити на житло недоступними для більшості росіян.

Загалом за чотири роки роботи пільгових програм росіяни взяли іпотечні кредити на 25,7 трлн руб. Тільки у 2023 році російські банки видали пільгової іпотеки на рекордні 7,85 трлн рублів.