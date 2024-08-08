Санкції працюють: Російські банки провалили імпортозаміщення серверів

Російські банки не зможуть на початок 2025 року замінити іноземні сервери на російські, через що терміни імпортозаміщення обладнання доведеться перенести.

Про це пише Коммерсант із посиланням на дані IT-компаній, передає The Moscow Times.

Згідно з указом президента РФ Владіміра Путіна, кредитні організації та інші суб'єкти критичної інформаційної інфраструктури мають імпортозмістити обладнання та програмне забезпечення до січня 2025 року.

До грудня частка російського обладнання у великих банках може становити в середньому 80%, у середніх банках – 60%, невеликих – лише 50%. Щоб встигнути замінити імпортне обладнання на російське та уникнути штрафів, кредитним організаціям доведеться отримати відстрочку або збільшити витрати на імпортозаміщення.

Станом на липень частка імпортозаміщеного обладнання у великих банках у середньому становить 75%, що на 5 процентних пунктів (п.п.) вище за показник лютого. Середні банки, порівняно з лютим, теж збільшили частку на 5 п.п. – до 55%. У невеликих банках частка імпортозаміщення становила 40%, але показала зростання на 15 п.п.

Найбільш успішно банки заміняють доступніше обладнання – робочі станції та персональні комп'ютери. Найгірша справа з серверами і створюваними на їх основі центрами обробки даних. Це дорожче обладнання, а крім того, для заміщення сервера потрібно також протестувати операційну систему, роботу додатків, а іноді переписати прикладний софт.

Наприкінці минулого року російські виробники телеком-обладнання визнали крах імпортозаміщення. Як розповіло джерело в галузі, в Росії немає власних електронних компонентів і плат для імпортозаміщення телекомунікаційного обладнання, через що вимоги влади щодо створення російської техніки – нездійсненні.

У липні цього року повідомлялося, що російські компанії зіштовхнулися із проблемами при заміні іноземного програмного забезпечення на російське для захисту від хакерських атак. Зокрема, йдеться про багатофункціональні мережеві екрани нового покоління (Next generation firewall, NGFW). На даний момент ефективних аналогів таких рішень у Росії немає.