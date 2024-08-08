"Укрзалізниця" запустила перший дитячий вагон. ФОТО

"Укрзалізниця" в партнерстві з ЮНІСЕФ 8 серпня відправила в перший рейс дитячий вагон. Він вирушив за одним із найдовших та найпопулярніших маршрутів Харків – Ясіня у складі поїзда №15/16.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Цей купейний вагон адаптований для комфортної та безпечної подорожі родин з дітьми будь-якого віку, але найбільш цікавим він буде для дітей до 8 років", – розповіли в "Укрзалізниці".

Квитки на цей вагон можна придбати виключно в застосунку "Укрзалізниці", де він має окреме маркування.

Під час посадки маленькі пасажири дитячого вагона отримуватимуть спеціальні браслети з зазначенням купе та контактного номера телефону батьків.

Особливості вагону

Як розповіли в "Укрзалізниці", в коридорі вагона з'явилися інтерактивні плакати, бізіборди з рухомими елементами та дитячі поручні з м'якою оббивкою для безпечного пересування.

Кожне купе легко розрізнятиметься дитиною, оскільки вони марковані "Іскорками суперсил" – персонажами лялькового театру, розробленими Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

У кожному купе є навчально-розважальні матеріали, інструкції для руханки, настільна гра та манеж для найменших пасажирів, а також збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою.

Вбиральня оснащена додатковими гігієнічними засобами, сповивальним столиком та спеціальними дитячими накладками на унітаз.

Проєктування та капітальний ремонт з модернізацією тривали шість місяців на потужностях "Укрзалізниці" в спеціальному цеху. Повністю оновлено базове обладнання – від кондиціонерів і систем опалення до мобільних пандусів.

У 2024 році "Укрзалізниця" разом із партнерами планує запустити ще 7 дитячих вагонів.













