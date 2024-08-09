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Попит українців на електромобілі у липні зріс майже на 40%. Найпопулярніші моделі

электромобиль

У липні український автопарк поповнили 4787 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 38% більше, ніж у липні минулого року.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях BEV становила 21%, проти 17% торік.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4684 (нових – 980, уживаних – 3704). Водночас серед 103 комерційних електромобілів новими були лише 6 авто.

До п’ятірки лідерів нових електромобілів місяця потрапили:

  • Honda M-NV – 239 авто;
  • BYD Song Plus – 127;
  • Nissan Ariya – 118;
  • Volkswagen iD.4 – 88;
  • Zeekr 001 – 69.

Водночас серед вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів найпопулярнішими стали:

  • Nissan Leaf – 529 авто;
  • Tesla Model 3 – 433;
  • Tesla Model Y – 419;
  • Tesla Model S – 217;
  • Volkswagen e-Golf – 209.

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 29,2 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в.

Як повідомлялося, за весь 2023 рік українці придбали 37,6 тис. авто з нульовим рівнем викидів, що у 2,8 раза більше, порівняно з 2022 роком.

Автор: 

авто (4122) продаж (2063) електромобіль (690)


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