В Україну завезли з початку року товарів на $39 мільярдів, найбільше – з Китаю
Упродовж січня-липня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $39,1 млрд, а експортували – на $22,6 млрд.
Оподаткований імпорт склав $32,9 млрд, що становить 84% загальних обсягів імпортованих товарів, повідомили у Державній митній службі.
Найбільше товарів Україна імпортувала з Китаю – на $7,7 млрд, Польщі – $4 млрд та Німеччини – $3,1 млрд.
Водночас експортували з України найбільше до Польщі – на $2,4 млрд, Іспанії – на $1,8 млрд, Китаю – на $1,8 млрд.
У загальних обсягах ввезених у січні-липні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:
- машини, устаткування та транспорт – $13,4 млрд. При митному оформленні до бюджету сплачено 97,5 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів;
- продукція хімічної промисловості – $6,9 млрд. До бюджету сплачено 50,8 млрд грн, або 16% надходжень митних платежів;
- паливно-енергетичні – $5,1 млрд. Сплачено 82,2 млрд грн, що становить 26% надходжень митних платежів.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
- продовольчі товари – $14,1 млрд;
- метали та вироби з них – $2,5 млрд;
- мінеральні продукти – $2 млрд.
"За 7 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 168,1 млн грн", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, в Україну імпортували товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.
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Подвійні стандарти в усій красі.
Більшість запчастин до автомобілей(там лиш germany на коробці пише), смартфони та їх компоненти, інша електроніка, запчастини до побутової техніки, п'єте молоко або іншу молочку вживаєте де використовується суха суміш... всі дитячі іграшки звідти... дрони для військових
а наразі з доступом до орківських ресурсів з дисконтом 20-30% це світова промплощадка з найдешевшою сировиною та робочою силою яка ефективніша за інші країни, біороботи (хто не вкурсі вивчіть в яких умовах працюють китайці, сон на обід прямо на робочому місці, щоб не втрачати продуктивність, самогубства і т.д.)
Наверное ещё хуже, чем сейчас, раз уж "мудрый народ73%" 21 апреля 2019 года радостно избавился от той мерзкой жизни, которой он жил предыдущие 5 лет?!