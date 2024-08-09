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Новини
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В Україну завезли з початку року товарів на $39 мільярдів, найбільше – з Китаю

експорт,імпорт,товарообіг

Упродовж січня-липня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $39,1 млрд, а експортували – на $22,6 млрд.

Оподаткований імпорт склав $32,9 млрд, що становить 84% загальних обсягів імпортованих товарів, повідомили у Державній митній службі.

Найбільше товарів Україна імпортувала з Китаю – на $7,7 млрд, Польщі – $4 млрд та Німеччини – $3,1 млрд.

Водночас експортували з України найбільше до Польщі – на $2,4 млрд, Іспанії – на $1,8 млрд, Китаю – на $1,8 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-липні 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

  • машини, устаткування та транспорт – $13,4 млрд. При митному оформленні до бюджету сплачено 97,5 млрд грн, що складає 30% надходжень митних платежів;
  • продукція хімічної промисловості – $6,9 млрд. До бюджету сплачено 50,8 млрд грн, або 16% надходжень митних платежів;
  • паливно-енергетичні – $5,1 млрд. Сплачено 82,2 млрд грн, що становить 26% надходжень митних платежів.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:

  • продовольчі товари – $14,1 млрд;
  • метали та вироби з них – $2,5 млрд;
  • мінеральні продукти – $2 млрд.

"За 7 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 168,1 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Товарообіг України за сім місяців 2024 року

Нагадаємо, у 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, в Україну імпортували товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.

Автор: 

імпорт (2313) товарообіг (220) експорт (3825) Державна митна служба (469)


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Топ коментарі
+3
Из Китая ничего не нужно импортировать. Это главная страна в оси зла
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09.08.2024 11:40
+2
а яка країна найбільше товарів виготовляє? невже китай? і ціни там менше ніж у інших? хм, дивно, чому ми в китайців купуємо?
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09.08.2024 11:37
+1
Найгучніші патріоти цього не помічають і не закликають бойкотувати продукцію з Китаю, як вони це робили із польськими товарами.

Подвійні стандарти в усій красі.
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09.08.2024 11:48
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а яка країна найбільше товарів виготовляє? невже китай? і ціни там менше ніж у інших? хм, дивно, чому ми в китайців купуємо?
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09.08.2024 11:37 Відповісти
Китаи - світова хвабрика! - дожилися
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09.08.2024 11:38 Відповісти
Из Китая ничего не нужно импортировать. Это главная страна в оси зла
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09.08.2024 11:40 Відповісти
Найгучніші патріоти цього не помічають і не закликають бойкотувати продукцію з Китаю, як вони це робили із польськими товарами.

Подвійні стандарти в усій красі.
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09.08.2024 11:48 Відповісти
Як ви це уявляєте

Більшість запчастин до автомобілей(там лиш germany на коробці пише), смартфони та їх компоненти, інша електроніка, запчастини до побутової техніки, п'єте молоко або іншу молочку вживаєте де використовується суха суміш... всі дитячі іграшки звідти... дрони для військових
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09.08.2024 11:50 Відповісти
Багато одягу звідти, в інших країнах просто пришиті бірки в тому числі відомих брендів
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09.08.2024 11:52 Відповісти
багато бірок пришивають у нас по-місту на всяк випадок
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09.08.2024 12:00 Відповісти
Наприклад Інтел, Амд, Nvdia тестує в Китаї прототипи тому що дешевше... Виробники мобілок де пише що зборка іінша країна... часто лукавлять тому що плати, дисплеї, корпуси в Китаї робляться а там лише зборка.... Модний Iphone збирає китайський Foxcon
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09.08.2024 11:56 Відповісти
Найбільша кількість дронів йшла з Китаю.
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09.08.2024 12:23 Відповісти
І після цього ми хочемо щоб США та ЄС менше імпортували з Китаю... притому що вони інвестували туди тріліони долларів та євро.... нажаль вони світова промплощадка...

а наразі з доступом до орківських ресурсів з дисконтом 20-30% це світова промплощадка з найдешевшою сировиною та робочою силою яка ефективніша за інші країни, біороботи (хто не вкурсі вивчіть в яких умовах працюють китайці, сон на обід прямо на робочому місці, щоб не втрачати продуктивність, самогубства і т.д.)
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09.08.2024 11:46 Відповісти
Якщо хтось ''переб'є'' китайське виробництво то імпортувати будуть з іншої країни
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09.08.2024 12:15 Відповісти
пока Китай поддерживает рф ,импорт от них должен сокращаться на 30% каждый год.До полного понимания ситуации....
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09.08.2024 12:51 Відповісти
Интересно, а как там было в 2018 году при Шоколадном Злодее с соотношением экспорт-импорт?

Наверное ещё хуже, чем сейчас, раз уж "мудрый народ73%" 21 апреля 2019 года радостно избавился от той мерзкой жизни, которой он жил предыдущие 5 лет?!
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09.08.2024 12:59 Відповісти

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