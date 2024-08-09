ОСББ із Вінниці першим отримало кредит на купівлю сонячної станції

У межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" український банк видав перший кредит на встановлення альтернативної генерації для об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зокрема, державний "Сенс Банк" видав такий кредит ОСББ з Вінниці. Позика в 1 млн грн видана строком до 5 років.

На ці кошти ОСББ має купити та встановити сонячну електростанцію потужність 30 КВт.

"Сьогодні ми підписали першу угоду з ОСББ із міста Вінниця на надання кредитних коштів для зведення сонячної електростанції потужністю 30 кіловатів. Це перше ОСББ з понад 39 тисяч зареєстрованих в Україні об’єднань якому вже сьогодні доступна повна енергетична незалежність", – зазначив голова правління банку Олексій Ступак.

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За умовами програми "Доступні кредити 5-7-9%" для ОСББ та ЖБК сума кредиту може складати до 5 млн грн терміном до 5 років під 7% річних. Програма працюватиме у комбінації із програмою "ГрінДІМ".

ОСББ та ЖБК в межах цієї програми зможуть отримати до 70% вартості проекту після його облаштування.

Загалом за два місяці банки отримали від бізнесу та громадян понад 7,3 тис. заявок на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури та схвалили заявки на суму майже 4 млрд грн.

Нагадаємо, за даними Міненерго, через масштабні обстріли енергетичної інфраструктури після 22 березня 2024 року Україна втратила близько 9 ГВт потужностей. Зокрема, дуже постраждали теплові електростанції державної компанії "Центренерго" та гідроелектростанції "Укргідроенерго".