Росіяни вдарили по супермаркету у Костянтинівці, є поранені (оновлено)
У п’ятницю 9 серпня, російські військові з артилерії вдарили по супермаркету у Костянтинівці Донецької області. На місці спалахнула пожежа.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Щонайменше 7 людей поранені – такі попередні наслідки обстрілу Костянтинівки. Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян", – зазначив він.
За словами голови області, один із поранених перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу.
Водночас пізніше він уточнив, що станом на 12:40, відомо вже про двох загиблих та 17 поранених. Пошуково-рятувальна операція на місці удару триває.
На місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби.
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