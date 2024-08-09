Росіяни вдарили по супермаркету у Костянтинівці, є поранені (оновлено)

У п’ятницю 9 серпня, російські військові з артилерії вдарили по супермаркету у Костянтинівці Донецької області. На місці спалахнула пожежа.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше 7 людей поранені – такі попередні наслідки обстрілу Костянтинівки. Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян", – зазначив він.

За словами голови області, один із поранених перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу.

Водночас пізніше він уточнив, що станом на 12:40, відомо вже про двох загиблих та 17 поранених. Пошуково-рятувальна операція на місці удару триває.

На місці працюють поліція, рятувальники, медики та всі відповідальні служби.