"єОселя": Найбільші банки назвали основні причини відмови претендентам на пільгову іпотеку

Найбільші державні банки схвалюють близько половини заявок на пільгову іпотеку під 3% чи 7% річних через державну програму "єОселя".

Зокрема, "Приватбанк" попередньо схвалює близько 52% із понад 9000 заявок на отримання кредиту за програмою, які надходять щомісяця, передає Liga.net.

Керівник департаменту заставного кредитування державного "Приватбанку" Владислав Корольов пояснив, що під час ухвалення рішення банк враховує платоспроможність та кредитну історію заявників.

"Для прийняття рішення банк цікавить платоспроможність клієнта та кредитне навантаження, а поточна кредитна історія має безпосередній вплив на рішення. Клієнт, що мав виходи на прострочення за попередніми кредитами або ж прострочення на момент подачі заявки, не може бути прокредитований, не закривши поточні заборгованості", – розповів Корольов.

У державному "Ощадбанку" повідомили, що задовольняють близько двох третин запитів на отримання пільгової іпотеки.

"Найчастіші причини відмови – негативна кредитна історія та недостатній дохід. Проте фахівці "Ощадбанку" індивідуально працюють із кожним запитом, адже ми прагнемо допомогти вирішити житлові проблеми якнайбільшої кількості українців", – зазначають у пресслужбі банку.

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Як повідомлялося, від початку 2024 року за програмою пільгової іпотеки кредитів "єОселя" видано понад 5266 кредитів на придбання житла на загальну суму 8,9 мільярда гривень.

При цьому більше половини кредитів отримали військові та силовики, а найменше – внутрішньо переміщені особи та науковці.