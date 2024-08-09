Російські туристи не приїхали: В окупованому Криму закрилась рекордна кількість готелів

Кількість офіційно зареєстрованих готельних компаній в окупованих Криму та Севастополі зменшилася майже на 6,5% за останніх два роки – це найвищий показник, порівняно з усіма регіонами Росії.

Готелі на території окупованого півострова закриваються через збитки внаслідок двох невдалих туристичних сезонів поспіль під час повномасштабної агресії РФ проти України, пише російський "Коммерсант".

Станом на початок липня 2024 року, кількість російських юросіб, основним видом діяльності яких вказане надання готельних або санаторних послуг, в окупованому Криму становило 1,6 тис., що менше майже на 2% рік до року та на 6,35% порівняно з тим самим періодом 2022 року, підрахували у російській компанії "Контур.Фокус".

У Севастополі падіння становило 1,7% та 6,4% відповідно – до 291 юрособи.

За підрахунками російських аналітиків, окуповані Крим та Севастополь лідирують за кількістю закритих компаній у готельній сфері. Також негативна динаміка у цій сфері спостерігається в Магаданській, Кемеровській, Білгородській областях РФ та Комі.

Водночас загалом по Росії кількість компаній готельного профілю, навпаки, збільшилася на 9,6%. На це вплинуло зростання внутрішнього турпотоку в умовах обмежених можливостей для відпочинку за кордоном для росіян.

Як повідомлялося, у липні попит на поїздки в окупований Крим серед росіян упав на 25-30%.