Без "військового" ПДФО: Доходи місцевих бюджетів зменшилися з початку року на 11 мільярдів

Доходи загального фонду місцевих бюджетів (без міжбюджетних трансфертів) у січні-липні 2024 року становили 247,3 млрд грн, що на 4,4% або на 11,4 млрд грн менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Telegram із посиланням на дані Міністерства фінансів.

Він уточнив, що доходи місцевих бюджетів зменшилися в усіх регіонах, окрім Києва (у столиці вони зросли на 24,8% або на 10 млрд грн) і Київської області (зросли на 0,8%).

"Водночас, у співставних показниках (якщо не враховувати військовий ПДФО минулого року) доходи місцевих бюджетів зросли на 24% (+47,8 млрд грн)", – зауважив Гетманцев.

Водночас з державного бюджету до місцевих перераховано міжбюджетних трансфертів на суму 113,2 млрд грн, що на 5,5% (на 6,1 млрд грн) більше, порівняно із аналогічним періодом минулого року.

Загалом за перші 7 місяців 2024 року річний план доходів загального фонду виконано на 62,8% (при нормі – 58,3%). Найбільше перевиконання плану зафіксовано по податку на прибуток приватних підприємств, єдиному податку, податку на нерухоме майно.

"Місцеві бюджети Києва і Київської області показують зростання доходів навіть попри передачу військового ПДФО. Тоді як найбільше постраждали ті ОТГ, де була більша концентрація військових частин, в тому числі ОТГ у прифронтових регіонах. Для таких бюджетів була передбачена часткова компенсація за рахунок додаткової дотації", – нагадав Гетманцев.

Він додав, що з урахуванням міжбюджетних трансфертів, виконання місцевих бюджетів співставне із минулорічними показниками (всі доходи у першій половині 2023 року – 326,2 млрд грн, у першій половині 2024 року – 327,4 млрд грн).

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Як повідомлялося, до загального фонду місцевих бюджетів у першому півріччі 2024 року надійшло 208,7 млрд грн, це на 9,6 млрд менше, ніж у січні-червні 2023 року.

Нагадаємо, у 2023 році до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 441,9 млрд грн, що на 43,8 млрд грн більше, ніж у 2022 році.