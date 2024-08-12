Російська економіка не витримає переходу на мирні рейки. На країну чекатиме глибока криза, – ЗМІ

Зупинка війни занурить Росію в глибоку економічну кризу, вийти з якої Росія самотужки не зможе.

Про це йдеться в аналізі німецького видання Welt, передає Укрінформ.

Російська економіка довела, що вона здатна попри санкції працювати краще, ніж очікувалося, проте нинішнє її зростання відбувається в основному за рахунок військової промисловості.

Економісти, опитані виданням, прогнозують, що президенту РФ Владіміру Путіну навіть у разі завершення війни доведеться зберегти військове виробництво, інакше на країну чекає глибока криза.

Загалом зростання ВВП Росії визначають два фактори: з одного боку постійно зростаюче споживання, а з іншого – державні замовлення. Проте обидва вони базуються на війні.

Більшість провідних експертів із російської економіки вважають, що Кремль намагатиметься зберегти воєнну економіку якомога довше і після війни.

Враховуючи те, скільки радянських танків і боєприпасів було знищено, військовій промисловості доведеться витратити роки на поповнення цих запасів. Проти переходу на мирні рейки виступатимуть і ті, хто є бенефіціарами війни й не можуть розраховувати на зняття санкцій.

Видання зазначає, що Путін на початку року заявив, що російський оборонний сектор у вузькому сенсі включає 6 тис. компаній із 3,5 млн співробітників, а також є 10 компаній, які так чи інакше пов'язані з оборонним сектором.

У першій половині 2024 року валовий внутрішній продукт РФ зріс, за російською статистикою, на 4,7% проти 3,6% минулого року. За результатами поточного року російський Центральний банк очікує зростання на 3,5-4% замість попереднього прогнозу в 2,5-3,5%.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйона рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.

Детальніше читайте у матеріалі: Скільки Україна та Росія витрачають на війну