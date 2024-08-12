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В Україні майже на третину рухнув ринок автобусів

автобус

У липні український автопарк поповнили 138 автобусів (включно з мікроавтобусами), що на 34% менше, ніж торік. Водночас показники майже не відрізняються від результату червня.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що частка нової техніки в цьому обсязі становила 62%, що на 11% більше минулорічного показника та на 17% більше у порівнянні з попереднім місяцем.

Лідерами липня у частині нових автотранспортних засобів стали:

  • Ford – 35 автобусів;
  • Citroen – 18;
  • Ataman – 16.

Серед вживаних найбільше реєстрували:

  • Mercedes-Benz – 24 одиниці;
  • Van Hool – 6;
  • Iveco – 4.

Загалом із початку року автобусний парк України поповнили 1007 автобусів, що на 30% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Із них нових – 563 одиниці (-36%); вживаних – 444 (-18%).

Нагадаємо, що упродовж 2023 року автопарк поповнили 2770 автобусів, що майже на третину більше, ніж у 2022 році. Кількість нової техніки в цьому обсязі становила 1701 одиницю (+86%), а вживаної, що була імпортованою з-за кордону – 1069 (-10%).

Автор: 

авто (4123) автобус (247)


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