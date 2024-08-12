В Україні майже на третину рухнув ринок автобусів

У липні український автопарк поповнили 138 автобусів (включно з мікроавтобусами), що на 34% менше, ніж торік. Водночас показники майже не відрізняються від результату червня.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що частка нової техніки в цьому обсязі становила 62%, що на 11% більше минулорічного показника та на 17% більше у порівнянні з попереднім місяцем.

Лідерами липня у частині нових автотранспортних засобів стали:

Ford – 35 автобусів;

Citroen – 18;

Ataman – 16.

Серед вживаних найбільше реєстрували:

Mercedes-Benz – 24 одиниці;

Van Hool – 6;

Iveco – 4.

Загалом із початку року автобусний парк України поповнили 1007 автобусів, що на 30% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Із них нових – 563 одиниці (-36%); вживаних – 444 (-18%).

Нагадаємо, що упродовж 2023 року автопарк поповнили 2770 автобусів, що майже на третину більше, ніж у 2022 році. Кількість нової техніки в цьому обсязі становила 1701 одиницю (+86%), а вживаної, що була імпортованою з-за кордону – 1069 (-10%).