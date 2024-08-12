В Україні майже на третину рухнув ринок автобусів
У липні український автопарк поповнили 138 автобусів (включно з мікроавтобусами), що на 34% менше, ніж торік. Водночас показники майже не відрізняються від результату червня.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що частка нової техніки в цьому обсязі становила 62%, що на 11% більше минулорічного показника та на 17% більше у порівнянні з попереднім місяцем.
Лідерами липня у частині нових автотранспортних засобів стали:
- Ford – 35 автобусів;
- Citroen – 18;
- Ataman – 16.
Серед вживаних найбільше реєстрували:
- Mercedes-Benz – 24 одиниці;
- Van Hool – 6;
- Iveco – 4.
Загалом із початку року автобусний парк України поповнили 1007 автобусів, що на 30% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Із них нових – 563 одиниці (-36%); вживаних – 444 (-18%).
Нагадаємо, що упродовж 2023 року автопарк поповнили 2770 автобусів, що майже на третину більше, ніж у 2022 році. Кількість нової техніки в цьому обсязі становила 1701 одиницю (+86%), а вживаної, що була імпортованою з-за кордону – 1069 (-10%).
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль