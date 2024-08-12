За час війни іноземці відкрили в Україні понад три тисячі компаній. Найбільше – громадяни Туреччини
Із початку повномасштабної війни у 2022 році іноземці зі 101 країни відкрили в Україні 3 075 компаній.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
Зазначається, що найчастіше відкривають бізнес в Україні громадяни Туреччини – 396 компаній або 12,9% від загальної кількості. Далі майже не відстають громадяни Узбекистану, які стали власниками 312 бізнесів (10,1%). Замикають трійку лідерів громадяни Польщі – 224 бізнеси або 7,3%.
До десятки лідерів також потрапили громадяни США, Казахстану, Німеччини, Азербайджану, Ізраїлю, Великої Британії та Китаю. Водночас зазначається, що на одну компанію може припадати більше 1 власника.
Майже половину від загальної кількості компаній з іноземними власниками, зареєстрували у Києві – 1 517. У столиці найчастіше створюють бізнеси громадяни Узбекистану – 175 компаній.
На другому місці Львівщина – 460 бізнесів: тут найчастіше осідають іноземці з Польщі (105 компаній). До трійки також входить Одещина – 273 компанії. Тут найчастіше створюють компанії громадяни Туреччини – 99 бізнесів.
Найбільша кількість компаній з іноземними власниками займається оптовою торгівлею – 30,7%, операціями з нерухомим майном – 6,7% та комп’ютерним програмуванням – 5,8%.
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Найбільшим бізнесом, відкритим іноземцями від початку повномасштабної війни, стала компанія ТЕНС1МА із статутним капіталом у 1,28 млрд грн. Власником бізнесу є громадянин Вірменії.
Другу позицію посідає АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Юген" зі статутним капіталом у 700 млн грн. Кінцевим власником є громадянин США.
Замикає трійку лідерів компанія ТОВ "ЛФС", яку заснував громадянин Польщі. Компанія має 300 млн грн статутного капіталу.
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чіпляються до дівчат, приїжджих.
Реально сюди скоріше якісь ефіопи масово полізуть. Бо в них там з їх кількістю населення реально проблеми з водопостачанням. Треба надлишки кудись дівати. В Україну поїдуть хіба що ті, у кого проблеми з предметами першої необхідності - всі інші знайдуть кращі альтернативи.
Та і сьогодні половину ВВП України утримує Захід. Коли це закінчиться - поговоримо про заможність українців.
І, от коли це закінчиться, тоді і пиши про "бідних" українців і "багатих" азєрів.
Що закінчиться? У нас багато людей в Британії працюють та переводять гроші? Переводи заробітчан вже давно та стабільно зменшуються, якщо ти не в курсі, так само як і населення українське.
А якщо Україна така багата, то мабуть вона сама впорається із наповненням свого бюджету? Чи ні?