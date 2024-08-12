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Новини
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За час війни іноземці відкрили в Україні понад три тисячі компаній. Найбільше – громадяни Туреччини

бизнес,климат

Із початку повномасштабної війни у 2022 році іноземці зі 101 країни відкрили в Україні 3 075 компаній.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що найчастіше відкривають бізнес в Україні громадяни Туреччини – 396 компаній або 12,9% від загальної кількості. Далі майже не відстають громадяни Узбекистану, які стали власниками 312 бізнесів (10,1%). Замикають трійку лідерів громадяни Польщі – 224 бізнеси або 7,3%.

До десятки лідерів також потрапили громадяни США, Казахстану, Німеччини, Азербайджану, Ізраїлю, Великої Британії та Китаю. Водночас зазначається, що на одну компанію може припадати більше 1 власника.

Іноземці за час війни відкрили в Україні понад 3 тисячі компаній

Майже половину від загальної кількості компаній з іноземними власниками, зареєстрували у Києві – 1 517. У столиці найчастіше створюють бізнеси громадяни Узбекистану – 175 компаній.

На другому місці Львівщина – 460 бізнесів: тут найчастіше осідають іноземці з Польщі (105 компаній). До трійки також входить Одещина – 273 компанії. Тут найчастіше створюють компанії громадяни Туреччини – 99 бізнесів.

Найбільша кількість компаній з іноземними власниками займається оптовою торгівлею – 30,7%, операціями з нерухомим майном – 6,7% та комп’ютерним програмуванням – 5,8%.

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Найбільшим бізнесом, відкритим іноземцями від початку повномасштабної війни, стала компанія ТЕНС1МА із статутним капіталом у 1,28 млрд грн. Власником бізнесу є громадянин Вірменії.

Другу позицію посідає АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Юген" зі статутним капіталом у 700 млн грн. Кінцевим власником є громадянин США.

Замикає трійку лідерів компанія ТОВ "ЛФС", яку заснував громадянин Польщі. Компанія має 300 млн грн статутного капіталу.

Автор: 

бізнес (1167) іноземець (44)


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Топ коментарі
+2
Не поїдуть сюди набагато більш заможні громадяни Азербайджану чи Турції в масовому порядку, в ці руїни з бідними кріпаками з нульовою покупною спроможністю.
Реально сюди скоріше якісь ефіопи масово полізуть. Бо в них там з їх кількістю населення реально проблеми з водопостачанням. Треба надлишки кудись дівати. В Україну поїдуть хіба що ті, у кого проблеми з предметами першої необхідності - всі інші знайдуть кращі альтернативи.
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12.08.2024 10:51
+1
хрещатик весь турецький. скупили всі кафічі і зайняли всі лавки.
чіпляються до дівчат, приїжджих.
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12.08.2024 10:21
+1
Кацап, пнх звідси!
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12.08.2024 10:31
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хрещатик весь турецький. скупили всі кафічі і зайняли всі лавки.
чіпляються до дівчат, приїжджих.
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12.08.2024 10:21 Відповісти
А як вони відрізняють приїжджих від місцевих?
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12.08.2024 10:30 Відповісти
столичні кралі, не тусять на хрещатику, а тим більше, не відпочивають там на лавах.
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12.08.2024 10:32 Відповісти
Ну ті що живуть може й не тусять, але я пам'ятаю свою молодість то дівчата з Харківського масиву та Троєщини дуже ********* там тусуватись Чи то теж рахуються як приїжджі?
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12.08.2024 10:37 Відповісти
не знаю, про харкмас, але троєщинські тьолі, тусять на поштовій.
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12.08.2024 10:40 Відповісти
Ну зараз то я вже старий, таким не цікавлюсь. Я про ті часи коли я був молодий і не одружений. Це десь середина 80-х
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12.08.2024 10:42 Відповісти
Кацап, пнх звідси!
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12.08.2024 10:31 Відповісти
Не поїдуть сюди набагато більш заможні громадяни Азербайджану чи Турції в масовому порядку, в ці руїни з бідними кріпаками з нульовою покупною спроможністю.
Реально сюди скоріше якісь ефіопи масово полізуть. Бо в них там з їх кількістю населення реально проблеми з водопостачанням. Треба надлишки кудись дівати. В Україну поїдуть хіба що ті, у кого проблеми з предметами першої необхідності - всі інші знайдуть кращі альтернативи.
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12.08.2024 10:51 Відповісти
Я впевнений, ви ніколи не були в Азербайджані))) Говорити про "заможних" громадян Азербайджану - це все одно, що думати, що всі укранці в ЄС - бідні та нещасні заробітчани з депресивних повінцій)))
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12.08.2024 12:46 Відповісти
Просто відкрий ВВП на душу населення. Там все буде видно.
Та і сьогодні половину ВВП України утримує Захід. Коли це закінчиться - поговоримо про заможність українців.
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12.08.2024 13:46 Відповісти
ВВП і реальна купівельна спроможність населення - абсолютно різні речі. Колись я створював ВВП в Британії, але зароблені гроші тратив в Україні. Ніким не враховані)))
І, от коли це закінчиться, тоді і пиши про "бідних" українців і "багатих" азєрів.
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13.08.2024 13:03 Відповісти
А я десь писав, що це однакові речі?
Що закінчиться? У нас багато людей в Британії працюють та переводять гроші? Переводи заробітчан вже давно та стабільно зменшуються, якщо ти не в курсі, так само як і населення українське.
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13.08.2024 15:01 Відповісти
Ти написав: "Та і сьогодні половину ВВП України утримує Захід. Коли це закінчиться - поговоримо про заможність українців". А я навів приклад, як ВВП України і близько не співпадає з купівельною спроможністю українців. На власному прикладі. Невже це важко було зрозуміти? І, я був в Азербайджані. Люди там набагато бідніші, ніж в Україні. І похєр громадянам Азербайджану, які давно були на заробітках в Україні, який там в Алієва ВВП.
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15.08.2024 13:08 Відповісти
Ну це віртуальні розповіді, а я про статистику. Україна має африканський рівень життя, в Європі на догляд за тваринами витрачають більше ніж на українського пенсіонера.
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17.08.2024 13:42 Відповісти
Статистика в Україні не діє. Через підсобні господарства, паї, тіньову економіку і необліковані доходи громадян. Всі "еуропейці", які знають статистику, приїздять до України і ******* від машин, собак, будинків і забитих людьми кафе. А потім біжать робити зуби, бо в Україні це втричі дешевше, ніж у них))) Читай статистику далі)
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23.08.2024 09:52 Відповісти
Ну так у бідних країнах завжди ціни на товари та послуги набагато менші ніж в багатих. Теж мені відкриття. А щодо "****** від машин", то середній американець з середньою зарплатою зможе купити собі нове авто за кілька своїх зарплат. А середній українець з середньою зарплатою буде на неї накопичувати десяток років, настільки вони заможні ці українці.
А якщо Україна така багата, то мабуть вона сама впорається із наповненням свого бюджету? Чи ні?
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24.08.2024 14:43 Відповісти
Для тебе буде "відкриттям", що в Африці, наприклад, якісні послуги коштують дорожче, ніж в Європі, хоч африканські країни бідні. Я так розумію, що ти теоретик і всі твої пізнання з "глибин інтернету"))) Стосовно бюджету... подивимося, якщо США отримають повномасштабку з Китаєм, на скільки вистачить їхнього бюджету? І яка паніка буде у "середніх американців", які все життя живуть в кредит чи сидять на соціалах-субсидіях, коли стабільність грошових надходжень похитнеться. Хоча, краще, звісно, щоб цього не відбулося...
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31.08.2024 10:04 Відповісти
У іноземців важче відбирати корумповані/переоформлені компанії.
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12.08.2024 10:42 Відповісти
Громадяни Туреччини,читай кацапи.Не всі,але багато
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12.08.2024 11:30 Відповісти
А чому саме турки? Тому що вони знають, що треба одразу давати хабарі, і вони так і звикли з нашими ненажерливими мразотами працювати. І в нвйсолодших місцях вони будуть нас заміщати. Тобто ті, хто загинув, загинули задля того, щоб його доньку або дружину трахав турок. Прикольно, бляха! Перемога
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12.08.2024 12:48 Відповісти
То нам радіти чи сумувати?
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12.08.2024 14:27 Відповісти
Турки добре Україну знають! Кожен турецький водій обовʼязково 50-100 баксів у документи для ментів чи транспортників додасть! Купувати чиновників у нас вони вміють!
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12.08.2024 15:14 Відповісти

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