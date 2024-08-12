У Києві викрили заступника міністра енергетики на хабарі у пів мільйона доларів (оновлено)

У Києві правоохоронці викрили заступника міністра енергетики та трьох його спільників на одержанні хабаря за дозвіл на вивезення гірничо-видобувного обладнання із прифронтового району.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"У межах досудового розслідування встановлено, що топпосадовець, діючи у змові з довіреною особою, очільником енергетичної компанії з Миколаївської області та керівником одного з державних вугільних підприємств на Донеччині, висловив прохання керівнику іншого вугільного підприємства, яке розташоване в західному регіоні, надати неправомірну вигоду в розмірі $500 тис. Натомість він обіцяв забезпечити передачу на зберігання з можливістю використання цього обладнання для видобутку вугілля", – йдеться у повідомленні.

Фактично йшлося про евакуювання унікального обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону, додали в САП.

За домовленістю, гроші мали передаватися п’ятьма частинами по $100 тис. на кожній зустрічі.

Посадовця Міненерго та його трьох спільників затримали "на гарячому" одразу після отримання третього траншу.

Їхні дії кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Наразі вирішується питання про застосування до затриманих запобіжних заходів.

Як додали у Міністерстві енергетики, уже внесено подання на Кабінет Міністрів про звільнення вказаного чиновника. Відповідне рішення буде ухвалене сьогодні.

Правоохоронці не уточнюють імені підозрюваного, але за даними liga.net, йдеться про Олександра Хейла. До призначення на посаду заступника міністра у вересні минулого року він очолював ДП "Укрвугілля".