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Новини
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У Києві викрили заступника міністра енергетики на хабарі у пів мільйона доларів (оновлено)

заступник міністра Олександр Хейло

У Києві правоохоронці викрили заступника міністра енергетики та трьох його спільників на одержанні хабаря за дозвіл на вивезення гірничо-видобувного обладнання із прифронтового району.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"У межах досудового розслідування встановлено, що топпосадовець, діючи у змові з довіреною особою, очільником енергетичної компанії з Миколаївської області та керівником одного з державних вугільних підприємств на Донеччині, висловив прохання керівнику іншого вугільного підприємства, яке розташоване в західному регіоні, надати неправомірну вигоду в розмірі $500 тис. Натомість він обіцяв забезпечити передачу на зберігання з можливістю використання цього обладнання для видобутку вугілля", – йдеться у повідомленні.

Фактично йшлося про евакуювання унікального обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону, додали в САП.

За домовленістю, гроші мали передаватися п’ятьма частинами по $100 тис. на кожній зустрічі.

Посадовця Міненерго та його трьох спільників затримали "на гарячому" одразу після отримання третього траншу.

У Києві на хабарі викрили заступника міністра енергетики

У Києві на хабарі викрили заступника міністра енергетики

У Києві на хабарі викрили заступника міністра енергетики

Їхні дії кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Наразі вирішується питання про застосування до затриманих запобіжних заходів.

Як додали у Міністерстві енергетики, уже внесено подання на Кабінет Міністрів про звільнення вказаного чиновника. Відповідне рішення буде ухвалене сьогодні.

Правоохоронці не уточнюють імені підозрюваного, але за даними liga.net, йдеться про Олександра Хейла. До призначення на посаду заступника міністра у вересні минулого року він очолював ДП "Укрвугілля".

Автор: 

хабар (506) САП (260) Міненерго (922)


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Топ коментарі
+3
Добре, - але якщо відкинути вимогу хабаря, про що, власне, йдеться мова?

"Фактично йшлося про евакуювання унікального обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону.
Натомість він обіцяв забезпечити передачу на зберігання з можливістю використання цього обладнання для видобутку вугілля".

Тобто, військова адміністрація в зоні бойових дій не забезпечила демонтування цього унікального обладнання і його евакуацію в безпечні райони України.

Відразу постає запитання - а, власне, чому? Чому це унікальне обладнання залишилось там, де його могли захопити орки?
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12.08.2024 10:56
+2
Йо-пе-ре-се-те... Ну шо ви напали на ЗЕбанька? Шо кукурікав в 19 році найвеличніший з кожної праски? Що у всіх буде кінець. Велиииикий. Епохи бідності. Нє, це не стосувалося тупого бидла, яке як стадо баранів радісно проголосовало за блазня. Найвеличніший кукурікав не про це стадо ідіотів, блазень мав на увазі свій 95 квартал и наближених до нього. Так що цій особі і його замісникам нічого не буде. Це-ж не вперше, коли ЗЕбанутих тварюк ловлять за руку і потім відмазують.
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12.08.2024 10:35
+1
Заставити з'їсти ці гроші без солі! Інше на цих зелених гнид вже не діє. Безкарність повна, Зеля гарантує...
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12.08.2024 10:27
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Заставити з'їсти ці гроші без солі! Інше на цих зелених гнид вже не діє. Безкарність повна, Зеля гарантує...
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12.08.2024 10:27 Відповісти
"ОДРАЗУ після ТРЕТЬОГО!!! траншу"
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12.08.2024 10:34 Відповісти
Йо-пе-ре-се-те... Ну шо ви напали на ЗЕбанька? Шо кукурікав в 19 році найвеличніший з кожної праски? Що у всіх буде кінець. Велиииикий. Епохи бідності. Нє, це не стосувалося тупого бидла, яке як стадо баранів радісно проголосовало за блазня. Найвеличніший кукурікав не про це стадо ідіотів, блазень мав на увазі свій 95 квартал и наближених до нього. Так що цій особі і його замісникам нічого не буде. Це-ж не вперше, коли ЗЕбанутих тварюк ловлять за руку і потім відмазують.
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12.08.2024 10:35 Відповісти
Оказывается вот куда уходят наши деньги от повышенного тарифа.
Ставки взяток выросли !
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12.08.2024 10:46 Відповісти
При чому електрика до цього ? Аби що ляпнути ?

Це банальний, нахабний хабар !
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12.08.2024 11:06 Відповісти
Клоун, для начала заголовок почитай, ляпун
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12.08.2024 11:10 Відповісти
У Києві правоохоронці викрили заступника міністра енергетики та трьох його спільників на одержанні хабаря за дозвіл на вивезення гірничо-видобувного обладнання із прифронтового району.
Джерело: https://biz.censor.net/n3504227
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12.08.2024 11:36 Відповісти
Деньги на взятки из воздуха не берутся. Да еще такие суммы.
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12.08.2024 11:11 Відповісти
Так, логічно. Але ж не піднімали тарифи для всієї країни для того, щоб зібрати на хабар для зам. міністра. Чи як ?
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12.08.2024 11:35 Відповісти
Добре, - але якщо відкинути вимогу хабаря, про що, власне, йдеться мова?

"Фактично йшлося про евакуювання унікального обладнання із зони бойових дій та його використання на шахтах західного регіону.
Натомість він обіцяв забезпечити передачу на зберігання з можливістю використання цього обладнання для видобутку вугілля".

Тобто, військова адміністрація в зоні бойових дій не забезпечила демонтування цього унікального обладнання і його евакуацію в безпечні райони України.

Відразу постає запитання - а, власне, чому? Чому це унікальне обладнання залишилось там, де його могли захопити орки?
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12.08.2024 10:56 Відповісти
Дійсно ! Шо там робити, стілець взяв у руки, в автівку, і поїхали на захід України.
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12.08.2024 11:08 Відповісти
Отаке, малята, хейло при владі.
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12.08.2024 10:57 Відповісти
Це вже Свинарчуки, чи ще ні? Де Найом із розовми свинками, тьху, краденими 50 мільярдами ?
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12.08.2024 10:59 Відповісти
Під час війни за мародерство власного народу - трибунал і або розстріл або штрафбат. Подивимося чим кінчиться ця історія. Чи не кинуть жирну щуку в річку жирні судді.
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12.08.2024 11:04 Відповісти
"Красавчікі" ! Замість того, щоб допомогти бізнесам у вирішенні питання, вони ще й вирішили бабла зрубити !

Перед нами звичайні хабарники ! На нари їх !
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12.08.2024 11:10 Відповісти
Це наскрізь просякнута корупцією, хабарництвом, кумовством, брехнею влада. Від найвищих до дрібних чиновників, депутатів до тих, хто мав би боротися з цим злом - мєнтів, прокурорів, суддів різних набушників, сап - ушників, сбу-шників....
Україну угроблять не кацапи - угроблять свої доморощені гниди, паразити.
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12.08.2024 12:24 Відповісти

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