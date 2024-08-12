Автівки та квартири: У керівника Держекоінспекції Карпатського округу виявили необґрунтованих активів на понад 19 мільйонів

Державне бюро розслідувань виявило у начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу необґрунтовані активи на понад 19 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що за результатами перевірки Національне агентство з питань запобігання корупції підтвердило наявність у чиновника цих активів.

Наразі ДБР здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення чиновника (ч. 1 ст. 368-5 КК України).

Правоохоронці провели обшуки за місцем реєстрації та проживання посадовця та членів його сім’ї, а також обшуки у приміщеннях і автомобілях, які можуть бути незаконно набутими активами.

НАЗК підтвердило, що протягом 2020-2023 років він, члени його сім’ї та пов’язані з ними фізичні особи за його дорученням набули необґрунтованих активів на загальну суму 19 млн 313 тис. грн.

Серед цих незаконних активів: