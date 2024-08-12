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Автівки та квартири: У керівника Держекоінспекції Карпатського округу виявили необґрунтованих активів на понад 19 мільйонів

У керівника Держекоінспекції Карпатського округу виявили понад 19 млн грн необґрунтованих активів

Державне бюро розслідувань виявило у начальника Державної екологічної інспекції Карпатського округу необґрунтовані активи на понад 19 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що за результатами перевірки Національне агентство з питань запобігання корупції підтвердило наявність у чиновника цих активів.

Наразі ДБР здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення чиновника (ч. 1 ст. 368-5 КК України).

Правоохоронці провели обшуки за місцем реєстрації та проживання посадовця та членів його сім’ї, а також обшуки у приміщеннях і автомобілях, які можуть бути незаконно набутими активами.

НАЗК підтвердило, що протягом 2020-2023 років він, члени його сім’ї та пов’язані з ними фізичні особи за його дорученням набули необґрунтованих активів на загальну суму 19 млн 313 тис. грн.

Серед цих незаконних активів:

  • два автомобілі преміумкласу. Один – 2023 року випуску, вартістю 9,4 млн грн, інший – 2021 року випуску, вартістю 2,6 млн грн
  • чотири квартири в Івано-Франківську сукупною вартістю понад 4 млн грн
  • нежитлове приміщення в Івано-Франківську вартістю 3 млн грн.

У керівника Держекоінспекції Карпатського округу виявили понад 19 млн грн необґрунтованих активів

У керівника Держекоінспекції Карпатського округу виявили понад 19 млн грн необґрунтованих активів

У керівника Держекоінспекції Карпатського округу виявили понад 19 млн грн необґрунтованих активів

Автор: 

Держекоінспекція (120) НАЗК (510) ДБР (493)


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