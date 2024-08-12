За пів року резиденти "Дія.City" сплатили податків на 8,4 мільярда. Це майже стільки ж, як за весь минулий рік

Резиденти спеціального податкового режиму для ІТ-галузі "Дія.City" за пів року сплатили 8,4 мільярда гривень податків. Це майже стільки ж, як за весь минулий рік.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, простір постійно розвивається і до нього доєднується дедалі більше компаній, які сплачують податки в державний бюджет.

"Тільки за першу половину цього року вони сплатили 8,4 мільярда гривень податків, а за весь минулий рік – 8,5 мільярда гривень. Сплата податків – це основа нашої економічної стабільності. Держава отримує надходження, а бізнес – вигідні умови для розвитку та можливість виходити з тіні. Цей баланс ми зберегли в податковій системі "Дія.City", – наголошує урядовець.

Як нагадав Федоров, уже скоро до "Дія.City" зможуть долучитись виробники біонічних протезів.

Що таке "Дія.City"

"Дія.City" – правовий режим для IT, що передбачає спеціальні умови оподаткування для юридичних осіб – резидентів "Дія.City". Також передбачається, що IT-компанії отримають гнучкі умови працевлаштування працівників та окремий порядок взаємодії із державними контролюючими органами.

Через війну Мінцифри спростило критерії резидентства. Зокрема, резидентам "Дія.City" не потрібно подавати звіт про відповідність і незалежний аудиторський висновок до 1 січня року, наступного за мирним роком. На час воєнного стану компанії не позбавлятимуть статусу резидентів "Дія.City", навіть якщо вони не відповідатимуть критеріям: кількість співробітників, середня зарплата тощо. Це стосується як чинних резидентів, так і компаній, які прагнуть долучитися до спецрежиму. Водночас податкові умови "Дія.City" залишаються незмінними.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 11 серпня 2021 року підписав закон "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який передбачає особливий правовий режим для проєкту "Дія.City" терміном не менше 25 років. Серед іншого, передбачено спеціальний режим оподаткування резидентів "Дія.City".

У квітні 2022 року Кабінет міністрів України розширив дію спеціального правового режиму "Дія.City" на низку видів технологічної діяльності.