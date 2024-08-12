Ще 10 перевізників відключили від системи "Шлях" за переправлення чоловіків за кордон

Ще 10 перевізників відключили від системи "Шлях" за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.

Відповідне рішення ухвалила Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до Єдиного комплексу інформаційних систем "Укртрансбезпеки", повідомляє пресслужба відомства.

Зокрема, відповідно до постанови Кабміну №57 від 27 січня 1995 року, від Системи "Шлях" строком на три місяці відключили таких перевізників:

ФОП Стадник Валерій Олексійович;

ФОП Соляник Людмила Володимирівна;

ФОП Постільга Степан Віталійович;

ФОП Пономаренко Віталій Анатолійович;

ФОП Локаткіна Катерина Володимирівна;

ФОП Левко Михайло Васильович;

ФОП Жигаленко Ігор Володимирович;

ФОП Вітенко Ігор Дмитрович;

ТОВ "ДМ-ТЛК";

ТОВ "ГУД КАРС".

"За матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Особи, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", – зазначається у повідомленні.

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В "Укртрансбезпеці" додали, що наразі розглядаються "десятки фактів" зловживань із внесення даних у систему "Шлях". Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення.

Як повідомлялося, наприкінці червня за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону "Укртрансбезпека" на три місяці відключила шістьох перевізників від системи "Шлях".