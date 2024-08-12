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Новини
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Росіян попередили про різке підвищення цін на імпортний алкоголь

алкоголь

У Росії суттєво подорожчає алкоголь із так званих "недружніх" країн. Це відбудеться після підвищення російським урядом ввізного мита, яке з 1 серпня зросло для вина до 25% від митної вартості, а для міцного алкоголю – до 20%.

Про це пише The Moscow Times.

Найближчим часом роздрібна ціна вина до 1000 рублів за пляшку можуть зрости на 10-15%, вина в ціновому діапазоні від 1000 до 3500 рублів подорожчають на 5-10%, а дорожчі вина стануть дорожчими на 5%.

Мінімальна вартість пляшки вина з "недружніх" країн становитиме близько 600 рублів, попереджає гендиректор компанії AST Леонід Рафаїлов. "Якщо вино коштує навіть до 1 євро з "недружньої країни", то воно точно не коштуватиме сьогодні вже дешевше 600 рублів на полиці", – каже він.

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Водночас, за його словами, підвищення мит на міцний алкоголь не позначиться на напоях вартістю до 1500 рублів. Однак напої в ціновому діапазоні від 1500 до 3500 рублів стануть дорожчими в середньому на 10%. "Все, що коштує зараз понад 3500 руб., подорожчає на 15-18%", – зазначив Рафаїлов.

Учасники ринку пояснюють таке зростання цін тим, що раніше ставка мита на імпортний алкоголь не залежала від його ціни.

На думку експертів, зміна цін на полицях в російських магазинах відбудеться вже до кінця року, а в ресторанах – ще раніше. Накопичених великими виноторговими компаніями стоків вистачить на три-чотири місяці.

Автор: 

алкоголь (398) росія (14183) ціни (3442)


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Топ коментарі
+6
Правильно, нехай бояришнік п'ють
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12.08.2024 15:29
+4
Это агалтелая русафобия!!!
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12.08.2024 15:33
+3
переселенцям з курської губерніїї дають допомогу 3500 руб,.. якраз на пляшку, щоб не бунтовали..
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12.08.2024 15:37
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Правильно, нехай бояришнік п'ють
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12.08.2024 15:29 Відповісти
В раїсі - недружніх, а в нас воасного виробництва, алн постійно здорожчує
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12.08.2024 15:32 Відповісти
Якби ви написали що у нас дорожчає косметика, я б зрозумів. Але алкоголь....)
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12.08.2024 15:48 Відповісти
осліну мочу..
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12.08.2024 15:35 Відповісти
Это агалтелая русафобия!!!
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12.08.2024 15:33 Відповісти
Справжньою трагедією для них стане підвищення цін на бояришнік!
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12.08.2024 15:33 Відповісти
Головне щоб на бояру ціни не росли та на шмурдяк найдешевший, бо як же вони тоді спиватись будуть.
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12.08.2024 15:37 Відповісти
переселенцям з курської губерніїї дають допомогу 3500 руб,.. якраз на пляшку, щоб не бунтовали..
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12.08.2024 15:37 Відповісти
Та ладно,на цілих 3 пляшки.
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12.08.2024 15:52 Відповісти
Пусть Путин сухой закон введет как Николай I и неопохмеоенные орки также его прибьют.
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12.08.2024 15:49 Відповісти
та його Онвамнєдімон першим прибʼє. а всякі гурульови з машками-стаканами з міду добʼють.
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12.08.2024 16:01 Відповісти
Цілком згоден, що абсолютно не патріотично вживати Джек Деніелс, коли на полицях крамниць стоїть рідний вітчизняний скломий.
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12.08.2024 15:56 Відповісти
Вони спирт з дерева хлищуть - метанол- і їх він вже "небере", тому що звикання з поколіннями, а тут імпорт ....бугаггггаааа
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12.08.2024 16:23 Відповісти
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12.08.2024 17:34 Відповісти
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12.08.2024 17:35 Відповісти
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12.08.2024 17:37 Відповісти
самогонный аппарат есть - россиюшке не страшни никакие санкции..
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12.08.2024 16:24 Відповісти
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12.08.2024 16:44 Відповісти
будуть пить брагу і бояру
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12.08.2024 16:57 Відповісти
Грузія - "дружня".... Грузини напоять!
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12.08.2024 17:08 Відповісти
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12.08.2024 17:31 Відповісти
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12.08.2024 17:40 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/C7U-rCMgHaI акрошка
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12.08.2024 21:19 Відповісти
Самогон из ягеля. Вкусно и полезно.
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12.08.2024 21:21 Відповісти

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