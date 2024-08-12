Росіян попередили про різке підвищення цін на імпортний алкоголь

У Росії суттєво подорожчає алкоголь із так званих "недружніх" країн. Це відбудеться після підвищення російським урядом ввізного мита, яке з 1 серпня зросло для вина до 25% від митної вартості, а для міцного алкоголю – до 20%.

Про це пише The Moscow Times.

Найближчим часом роздрібна ціна вина до 1000 рублів за пляшку можуть зрости на 10-15%, вина в ціновому діапазоні від 1000 до 3500 рублів подорожчають на 5-10%, а дорожчі вина стануть дорожчими на 5%.



Мінімальна вартість пляшки вина з "недружніх" країн становитиме близько 600 рублів, попереджає гендиректор компанії AST Леонід Рафаїлов. "Якщо вино коштує навіть до 1 євро з "недружньої країни", то воно точно не коштуватиме сьогодні вже дешевше 600 рублів на полиці", – каже він.

Читайте також: Обійшов супермаркети: Найприбутковішим рітейлером у Росії став продавець алкоголю

Водночас, за його словами, підвищення мит на міцний алкоголь не позначиться на напоях вартістю до 1500 рублів. Однак напої в ціновому діапазоні від 1500 до 3500 рублів стануть дорожчими в середньому на 10%. "Все, що коштує зараз понад 3500 руб., подорожчає на 15-18%", – зазначив Рафаїлов.



Учасники ринку пояснюють таке зростання цін тим, що раніше ставка мита на імпортний алкоголь не залежала від його ціни.

На думку експертів, зміна цін на полицях в російських магазинах відбудеться вже до кінця року, а в ресторанах – ще раніше. Накопичених великими виноторговими компаніями стоків вистачить на три-чотири місяці.