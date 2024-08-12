БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
6 264 25

Підприємство Мінздоров’я купило ще один люксовий автомобіль за 2,7 мільйона гривень

hyundai

Держпідприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України" 7 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ "Едем-Авто" автомобіль за 2,67 млн грн.

За умовами угоди, для експертів МОЗ придбали чорний автомобіль Hyundai Staria у найвищій комплектації Top із розширеним пакетом активної безпеки Hyundai Smart Sence та додатковим пакетом опцій Bronze, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Авто мають поставити до кінця вересня, гарантійний строк на нього становитиме чотири роки без обмеження пробігу.

У цій комплектації повнопривідний автомобіль 2024 року випуску буде мати шторки і фронтальні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира, різні системи безпеки, клімат-контроль, круїз-контроль, камеру заднього виду, передній та задній парктроніки, систему кругового огляду, оздоблене шкірою кермо з підігрівом, перемикання передач під кермом, багатокольорову підсвітку оздобленого замшею салону, електропривід дверей салону, регульовані сидіння водія, переднього пасажира і середнього ряду, преміальну акустику тощо.

Пакет опцій Bronze стосується оздоблення сидінь шкірою Nappa, а також дисків з напиленням, радіатора, накладок і логотипа. Також додатково передбачені захист двигуна і радіатора, секретні гайки, килимки в салон і багажник, тонування, набір автомобіліста, зимова гума з послугою шиномонтажу, антикорозійна обробка та бронювання плівкою.

В автосалонах цей повнопривідний мікроавтобус у такій комплектації без додаткового обладнання продається по 2,55 млн грн. Ще 31 200 грн доведеться викласти за пакет опцій Bronze. У підсумку таке авто без додаткового обладнання обійдеться у 2,58 млн грн.

Фірма "Едем-Авто" отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Офіційний дилер Hyundai "Едем-Авто" із села Софіївська Борщагівка Київської області належить киянам Ларисі та Юрію Побоченкам. Директором фірми є Олександр Гулак.

Читайте також: Нацполіція замовила кондиціонери для ремонту свого офісу в Одесі за завищеними вдвічі цінами

Як повідомлялося, загалом "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України" під час повномасштабного вторгнення купив вже майже десяток легкових автомобілів на 13,4 млн грн.

У тому числі придбали два Hyundai Staria по 2,6 млн грн за штуку, одну Toyota Camry за 1,5 млн грн та шість Skoda Octavia A8 Ambition по 1,1 млн грн за штуку.

Автор: 

авто (4123) МОЗ (1441) тендер (2157) Prozorro (1743) закупівлі (2605)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+17
а що таке? не велосипеди ж їм купувати..., серйозні люди на державних посадах мають іздити на люксових автомобілях... в країні, яка купує дрони для армії за донати своїх громадян... все саме так і має бути...
показати весь коментар
12.08.2024 16:51
+15
А підла са і гетьмануев все шукають з якого.боку здерти шкіру з простого люду😡
показати весь коментар
12.08.2024 16:45
+13
Не можна занадто економно ставитися до здоров'я.
показати весь коментар
12.08.2024 16:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не можна занадто економно ставитися до здоров'я.
показати весь коментар
12.08.2024 16:43 Відповісти
Та безпеки.
показати весь коментар
12.08.2024 16:56 Відповісти
Про це трошки ранiше сьогоднi в статтi про хряка що брав $500,000 хабаря. Якi вiн вiддав би на дрони для ЗСУ трошки пiзнiше 😁
показати весь коментар
12.08.2024 17:22 Відповісти
А підла са і гетьмануев все шукають з якого.боку здерти шкіру з простого люду😡
показати весь коментар
12.08.2024 16:45 Відповісти
а що таке? не велосипеди ж їм купувати..., серйозні люди на державних посадах мають іздити на люксових автомобілях... в країні, яка купує дрони для армії за донати своїх громадян... все саме так і має бути...
показати весь коментар
12.08.2024 16:51 Відповісти
Красіва жить нє запрєтішь...
показати весь коментар
12.08.2024 16:55 Відповісти
У лиху годину для Держави під@ри так і роблять.
показати весь коментар
12.08.2024 18:35 Відповісти
А вам простим українцям ще й "Таблетку" хочуть закрити де ви хоч якісь копійки економите...
показати весь коментар
12.08.2024 16:56 Відповісти
Ще ж купа кур'єрів роботу втратять. Т.я. я не пересуваюсь, частенько ліки з доставкою замовляю..
показати весь коментар
12.08.2024 16:59 Відповісти
Шо за контора такая? Это, *****, какоё-то министерство мёда за деньги налогоплательщиков.
показати весь коментар
12.08.2024 16:58 Відповісти
Мародери!... Лице влади!
показати весь коментар
12.08.2024 16:59 Відповісти
показати весь коментар
12.08.2024 17:04 Відповісти
Через рік автомобіль перекупить ,,бідний доктор ,
Тисяч за двадцять гривень як б/у і ніякого криміналу
показати весь коментар
12.08.2024 17:09 Відповісти
"Державний експертний центр Міністерства охорони здоров'я України" під час повномасштабного вторгнення https://biz.censor.net/news/3419499/ekspertnyyi_tsentr_mozu_kupyv_novyyi_gibrydnyyi_avtomobil_toyota_biznesklasu_za_15_milyiona на 13,4 млн.грн.

При середній ціні 1-го FPV дрона 15000 грн., можна купить майже 900 цих дронів.
Мені здається це черговий злочин зеленої влади.
показати весь коментар
12.08.2024 17:26 Відповісти
Вам не здається. Так і є.
показати весь коментар
12.08.2024 18:39 Відповісти
А чому б і ні?
"Нарід" дав картбланш грабувати і кричати "сдєлаім іх снова вмєстє".
показати весь коментар
12.08.2024 17:43 Відповісти
Епоха Скумбрії (лєнка-Бренд)
показати весь коментар
12.08.2024 17:44 Відповісти
це ж під чию задницю дана автівка придбана?
показати весь коментар
12.08.2024 17:59 Відповісти
Під дупу якогось чергового шила (це--прізвище таке)/тімошенка тощо.
показати весь коментар
12.08.2024 18:44 Відповісти
охматдит вже відбудували..
перемогли хла, повернули території..
автомобіль за 2,7 мільйона гривень ще купити..
і можна на шашлики..
показати весь коментар
12.08.2024 18:33 Відповісти
Твари
показати весь коментар
12.08.2024 18:48 Відповісти
....аферисти і мафія.
показати весь коментар
12.08.2024 21:05 Відповісти
Ще недавно хтось бідкався з влади що немає де взяти гроші в бюджет, а на авто за 2.6 млн. є.... ..

Мабуть завтра тендер відмінять... а потім трохи стихне і проведуть уже тихо...

А по правильному мали б звільнити того чиновника який керує цим тендером і того для кого призначається це авто
показати весь коментар
12.08.2024 21:34 Відповісти
Але саме сумно що електорат забуде все до виборів і навіть прогулосує за них по мажоритарці, повівшись на красиву обітцянку
показати весь коментар
12.08.2024 21:38 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 