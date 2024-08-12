Підприємство Мінздоров’я купило ще один люксовий автомобіль за 2,7 мільйона гривень
Держпідприємство "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України" 7 серпня за результатами тендеру замовило ТОВ "Едем-Авто" автомобіль за 2,67 млн грн.
За умовами угоди, для експертів МОЗ придбали чорний автомобіль Hyundai Staria у найвищій комплектації Top із розширеним пакетом активної безпеки Hyundai Smart Sence та додатковим пакетом опцій Bronze, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.
Авто мають поставити до кінця вересня, гарантійний строк на нього становитиме чотири роки без обмеження пробігу.
У цій комплектації повнопривідний автомобіль 2024 року випуску буде мати шторки і фронтальні та бокові подушки безпеки водія та переднього пасажира, різні системи безпеки, клімат-контроль, круїз-контроль, камеру заднього виду, передній та задній парктроніки, систему кругового огляду, оздоблене шкірою кермо з підігрівом, перемикання передач під кермом, багатокольорову підсвітку оздобленого замшею салону, електропривід дверей салону, регульовані сидіння водія, переднього пасажира і середнього ряду, преміальну акустику тощо.
Пакет опцій Bronze стосується оздоблення сидінь шкірою Nappa, а також дисків з напиленням, радіатора, накладок і логотипа. Також додатково передбачені захист двигуна і радіатора, секретні гайки, килимки в салон і багажник, тонування, набір автомобіліста, зимова гума з послугою шиномонтажу, антикорозійна обробка та бронювання плівкою.
В автосалонах цей повнопривідний мікроавтобус у такій комплектації без додаткового обладнання продається по 2,55 млн грн. Ще 31 200 грн доведеться викласти за пакет опцій Bronze. У підсумку таке авто без додаткового обладнання обійдеться у 2,58 млн грн.
Фірма "Едем-Авто" отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.
Офіційний дилер Hyundai "Едем-Авто" із села Софіївська Борщагівка Київської області належить киянам Ларисі та Юрію Побоченкам. Директором фірми є Олександр Гулак.
Як повідомлялося, загалом "Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України" під час повномасштабного вторгнення купив вже майже десяток легкових автомобілів на 13,4 млн грн.
У тому числі придбали два Hyundai Staria по 2,6 млн грн за штуку, одну Toyota Camry за 1,5 млн грн та шість Skoda Octavia A8 Ambition по 1,1 млн грн за штуку.
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Тисяч за двадцять гривень як б/у і ніякого криміналу
При середній ціні 1-го FPV дрона 15000 грн., можна купить майже 900 цих дронів.
Мені здається це черговий злочин зеленої влади.
"Нарід" дав картбланш грабувати і кричати "сдєлаім іх снова вмєстє".
перемогли хла, повернули території..
автомобіль за 2,7 мільйона гривень ще купити..
і можна на шашлики..
Мабуть завтра тендер відмінять... а потім трохи стихне і проведуть уже тихо...
А по правильному мали б звільнити того чиновника який керує цим тендером і того для кого призначається це авто