В Україні відкрили інформацію про ліцензії всіх перевізників. ІНФОГРАФІКА

На Єдиному державному порталі відкритих даних data.gov.ua відтепер доступні дані ліцензійного реєстру перевізників.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Опубліковані дані містять інформацію про ліцензії видані з 2010 року. Наразі це понад 57 тис. ліцензій на перевезення вантажів, пасажирів та міжнародні перевезення автомобільним транспортом.

"Доступ до цих даних дозволяє глибше аналізувати ситуацію з виданими та анульованими ліцензіями, знижувати частку недобросовісних перевізників на ринку та ретельно вивчати вже видані ліцензії, зазначили в Міністерстві.

Серед переваг для бізнесу: нові можливості співпраці та ефективного планування. Громадяни своєю чергою матимуть прозорий доступ до інформації, а держава – підвищення контролю за нелегальними перевізниками та зменшення корупційних ризиків.

Опубліковані дані не включають інформацію, яка могла б загрожувати національній безпеці України., зауважили в Мінінфраструктури.