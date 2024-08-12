У Туреччині можуть заблокувати Telegram. Країна посідає 10 місце в світі за кількістю користувачів месенджера

Адміністрація месендера Telegram отримала попередження від влади Туреччини про підготовку блокування.

Про це пише Sabah із посиланням на джерела в уряді, передає The Moscow Times.

Як повідомляється, причиною такого наміру є відсутність реакції на вимогу заблокувати канали із незаконною інформацією.

Зокрема, управління інформаційних технологій та комунікацій Туреччини виявило, що месенджер активно використовується зловмисниками для "продажу наркотиків, пропаганди проституції, азартних ігор та розповсюдження відео з дитячою порнографією".

Регулятор направив понад 1000 звернень до головного офісу Telegram із вимогою заблокувати ці канали, але не отримав відповіді.

У результаті турецька влада пригрозила заборонити месенджер, якщо його адміністрація не вживе заходів щодо порушників "найближчим часом". Конкретного дедлайну джерела не вказали.

Туреччина посідає 10 місце у світі за кількістю користувачів Telegram (близько 8 млн).

Раніше повідомлялося, що Туреччина заблокувала доступ до Instagram 2 серпня через недотримання "законів і правил" країни та суспільних інтересів.

Однак 11 серпня вже відновила доступ до соціальної мережі після того, як компанія погодилася співпрацювати з турецькою владою.

Туреччина посідає п'яте місце у світі за кількістю користувачів Instagram, з більш ніж 57 млн користувачів.