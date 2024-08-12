Суд передав АРМА арештовані на рахунках онлайн-казино PIN-UP 2,2 мільярда гривень (оновлено)

Суд передав в управління Національного агентства з виявлення активів (АРМА) понад 2,2 млрд гривень, арештованих на рахунках онлайн-казино, пов’язаного із представниками держави-агресора.

Таким чином, суд задовольнив клопотання Державного бюро розслідувань (ДБР) та Офісу генпрокурора, повідомляє пресслужба ДБР.

У відомстві уточнили, що ці кошти арештували в межах розслідування схем легалізації майна "за участі низки суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію з організації азартних ігор у мережі Інтернет, та діяли під прикриттям окремих працівників правоохоронних і контролюючих органів".

Зокрема, слідство підтвердило зв’язки цього онлайн-казино із представниками держави-агресора та російським капіталом, а також підсанкційними суб’єктами.

Кримінальне провадження у справі відкрите за фактами фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу, легалізації майна, створення та участі у злочинній організації, бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконної діяльності лотерей (ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255 та ч. 1 ст. 365-3 КК України).

"Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходи щодо стягнення арештованих та переданих АРМА активів в дохід держави відповідно до норм санкційного законодавства", – додали у ДБР.

Правоохоронці не вказують назву онлайн-казино, арештовані кошти якого передали АРМА. За даними ЕП, йдеться про казино Pin-Up.

В Офісі генпрокурора уточнили, що арештовані кошти знаходяться на рахунках товариств, що займаються наданням послуг з онлайн-казино в Україні та пов’язані із російським бізнесом та капіталом.

За даними слідства, букмекери онлайн-казино використовували на території України підконтрольні товариства, у тому числі фінансові компанії, та отримували надприбутки. В подальшому ці прибутки через відповідні фінансові інструменти – Р2P перекази, платіжні системи або віртуальні активи обготівковувалися на території держави-агресора.

Що відомо про доходи онлайн-казино?

Як повідомлялося, офіційні доходи найбільших десяти компаній у сфері грального бізнесу торік зросли до 54,92 млрд грн, що у 28 разів більше, ніж у 2022 році (1,94 млрд грн).

Лідером сфери грального бізнесу стала компанія "Спейсікс" (відома як Cosmolot), яка належить Сергію Потапову та британському бізнесмену Арнульфу Дамерау. Дохід компанії у 2023 році перевищив показники попереднього року у 51 раз, досягнувши 27,95 млрд грн. У лютому Бюро економічної безпеки арештувало рахунки компанії у справі про ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків.

На другому місці топу розташувалась компанія "Фавбет" (бренд FAVBET), власником якої є Андрій Матюха. Дохід компанії торік збільшився у шалені 425 разів та склав 9,79 млрд грн. Це найбільший приріст серед усіх компаній грального бізнесу, які потрапили до Індексу.

"Укр Гейм Технолоджі" (бренд PIN-UP) Ігора Зотько, минулорічний лідер рейтингу, не зміг втримати першість навіть попри зростання доходу у 4 рази за рік. Із доходом 3,62 млрд грн компанія опустилася на третє місце.

На четвертому місці опинилося "Слотс Ю.Ей" (бренди Slotoking та 777) – 3,4 млрд грн, а на пятому – "Вбет" (бренд Vbet, 3,1 млрд грн).

У травні суд арештував рахунки онлайн-казино Pin-Up (ТОВ "Укр Гейм Технолоджі") і Vbet (ТОВ "Вбет Україна") в межах кримінального провадження Державного бюро розслідувань, яке підозрює ці компанії у причетності до відмивання злочинних доходів через купівлю криптовалюти та обходу санкцій проти Росії.