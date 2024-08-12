БЕБ виявило схему незаконного перепродажу ввезених під виглядом гуманітарної допомоги автомобілів. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили групу осіб, які незаконно ввозили автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги.

За даними слідства, автомобілі завозились на митну територію України без сплати податків з використанням благодійних організацій, повідомляє пресслужба БЕБ.

Загалом, у 2022-2023 роках таким чином було завезено 46 транспортних засобів.

"При цьому частина цих авто продавалася через інтернет-майданчики з продажу вживаних автомобілів. Такі дії спричинили ненадходження до бюджету понад 5,3 млн грн податків та митних платежів", – зазначається у повідомленні.

Під час обшуків за адресою проживання фігурантів справи детективи БЕБ вилучили документи, авто, кошти, компʼютерну техніку, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.