БЕБ виявило схему незаконного перепродажу ввезених під виглядом гуманітарної допомоги автомобілів. ФОТОрепортаж
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили групу осіб, які незаконно ввозили автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги.
За даними слідства, автомобілі завозились на митну територію України без сплати податків з використанням благодійних організацій, повідомляє пресслужба БЕБ.
Загалом, у 2022-2023 роках таким чином було завезено 46 транспортних засобів.
"При цьому частина цих авто продавалася через інтернет-майданчики з продажу вживаних автомобілів. Такі дії спричинили ненадходження до бюджету понад 5,3 млн грн податків та митних платежів", – зазначається у повідомленні.
Під час обшуків за адресою проживання фігурантів справи детективи БЕБ вилучили документи, авто, кошти, компʼютерну техніку, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.
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А т.з "БЕБ"-(хуєб тут вірно підмітили) у цих гендлярів на процентах: вони ніц не бачать і не знають. А що ці, котрі "виявили схему"( ) - то з ними просто не поділилися.