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Новини Тіньова економіка
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БЕБ виявило схему незаконного перепродажу ввезених під виглядом гуманітарної допомоги автомобілів. ФОТОрепортаж

БЕБ виявило схему незаконного перепродажу ввезених під виглядом гуманітарної допомоги автомобілів

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області викрили групу осіб, які незаконно ввозили автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги.

За даними слідства, автомобілі завозились на митну територію України без сплати податків з використанням благодійних організацій, повідомляє пресслужба БЕБ.

Загалом, у 2022-2023 роках таким чином було завезено 46 транспортних засобів.

"При цьому частина цих авто продавалася через інтернет-майданчики з продажу вживаних автомобілів. Такі дії спричинили ненадходження до бюджету понад 5,3 млн грн податків та митних платежів", – зазначається у повідомленні.

Під час обшуків за адресою проживання фігурантів справи детективи БЕБ вилучили документи, авто, кошти, компʼютерну техніку, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення.

БЕБ виявило схему незаконного перепродажу ввезених під виглядом гуманітарної допомоги автомобілів

БЕБ виявило схему незаконного перепродажу ввезених під виглядом гуманітарної допомоги автомобілів

БЕБ виявило схему незаконного перепродажу ввезених під виглядом гуманітарної допомоги автомобілів

БЕБ виявило схему незаконного перепродажу ввезених під виглядом гуманітарної допомоги автомобілів

БЕБ виявило схему незаконного перепродажу ввезених під виглядом гуманітарної допомоги автомобілів

Автор: 

авто (4123) гуманітарна допомога (202) Бюро економічної безпеки (408) Львівська область (282)


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12.08.2024 23:46 Відповісти
Мародер кара смерть рідню позбавить всіх майнових прав і в тюрму
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13.08.2024 11:15 Відповісти
БЕБ, ****... А дайте статистику роботи цього беба, тільки цифри: скільки злочинів викрито, скільки успішно посаджено, скільки повернуто до держави. А то один рейд на півроку це ***** не показник роботи
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13.08.2024 14:07 Відповісти
Дебіли при владі, як це системно могло статися?
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19.09.2024 14:48 Відповісти
П-ц, яке "відкриття"! Гуманітарні авто для ЗСУ до Армії майже не доходять - ви цього не знали? Вони ч-з махінації продаються-перепродуються-міняються і, врешті, осідають в гаражах начальників і командирів та їх блюдолизів. Не бачилисьте на яких авто повертаються з "важких кровопролитних боїв" наші героїчні командири і воєнначальники та їхні *******? Поцікавтеся... і діточок своїх забезпечили.
А т.з "БЕБ"-(хуєб тут вірно підмітили) у цих гендлярів на процентах: вони ніц не бачать і не знають. А що ці, котрі "виявили схему"( ) - то з ними просто не поділилися.
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01.10.2024 13:20 Відповісти

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