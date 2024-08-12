Нацбанк анулював ліцензію великої мережі валютних обмінників
Національний банк України відкликав (анулював) ліцензію на здійснення валютних операцій у частині торгівлі готівковою валютою, видану ТОВ "Фінансова компанія "Артем".
Відповідне рішенні Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 серпня, воно набирає чинності 13 серпня, повідомляє пресслужба НБУ.
"Рішення прийнято у зв’язку із виявленням Національним банком недостовірної інформації в документах, які ТОВ "Фінансова компанія "Артем" подавало разом із заявою про видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями", – зазначається у повідомленні.
За даними реєстру пунктів обміну іноземної валюти, оприлюдненому на сайті НБУ, фінансова компанія "Артем" мала 319 обмінників.
ТОВ "Фінансова компанія "Артем" з реєстрацією у Дніпрі засноване у квітні 2016 року, його власницею вказана Юлія Ломова.
Як повідомлялося, у 2019 році Національний банк вже анульовував ліцензію на здійснення валютних операцій, видану ТОВ "ФК "Артем". Тоді їй належало 55 пунктів обміну валюти, переважно на Харківщині.
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