ЄС виділяє 2 мільйона євро на розмінування в Україні. Мінні поля очищатимуть жіночі команди з навченими собаками

Європейський Союз виділяє 2 млн євро на фінансування нової ініціативи з гуманітарного розмінування. Проєкт фінансуватиметься завдяки гранту від Служби зовнішньополітичних інструментів Європейської Комісії (FPI).

Про це йдеться в повідомленні Представництва Євросоюзу в Україні.

Українські інструктори зі своїми навченими мінно-пошуковими собаками будуть залучені для знешкодження наземних мін та боєприпасів, що не вибухнули, по всій країні.

16 бельгійських малінуа стануть першими мінно-пошуковими собаками, які будуть задіяні в Україні. Разом із 8 українськими жінками-інструкторами вони пройшли інтенсивну п'ятимісячну підготовку в Камбоджі перед поверненням в Україну.

Собаки будуть використовуватися на додаток до ручного та механізованого розмінування MAG (Mines Advisory Group – міжнародна гуманітарна й адвокаційна організація, яка займається пошуком, вилученням та знищенням наземних мін, касетних боєприпасів та бомб, що не розірвалися, – ред.) на звільнених територіях України, зокрема в Миколаївській, Херсонській та Харківській областях.

Команди собак допоможуть підвищити швидкість і точність, з якою MAG може виявляти забруднені ділянки, особливо в населених пунктах із густою рослинністю або складним рельєфом.

На початку серпня повідомлялося, що Кабінет Міністрів виділив 3,5 млрд грн на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель.

Місяцем раніше стало відомо, що з початку року українські сапери обстежили понад 171,7 тис. га сільськогосподарських земель, запланованих до першочергового обстеження та розмінування. Понад 156,6 тис. га – повернули аграріям в господарське використання.