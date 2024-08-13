Ракетний удар по Сумах: частина міста залишилися без світла та газу

У ніч проти 13 серпня росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по об'єктах інфраструктури міста Суми.

Про це повідомляє пресслужба Сумської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що внаслідок ворожого удару, попередьно, зазнала поранень одна людина.

Також пошкоджено лінію електромережі, газопровід, будівлю лікарні, кілька автомобілів.

"Без електро- та газопостачання залишилася частина населення міста Суми. На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки ліквідовуються", – йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними ОВА, окупанти здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська та Березівська громади.