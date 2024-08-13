БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
1 499 2

Фонд держмайна відновлює приватизацію у Харкові. Перший лот – відомий "будинок з градусником"

У Харкові відновлюють приватизацію нерухомості

Фонд держмайна виставив на приватизацію перший з початку повномасштабного вторгнення лот у Харкові. Йдеться про єдиний майновий комплекс "Державного інституту праці та соціально-економічних досліджень".

Про це повідомив голова Фонду Віталій Коваль.

"Це 5-поверхова будівля в центрі Харкова, розташована за адресою вулиця Сумська, 1. Об'єкт має значний потенціал для комерційного використання", – зазначив він.

Наразі основним видом діяльності установи є надання послуг з оренди приміщень. За словами Коваля, приватизація інституту відкриває можливості для ефективного використання нерухомості та розвитку бізнесу в центрі міста.

У Харкові відновлюють приватизацію нерухомості

До складу ЄМК входять нежитлові приміщення загальною площею 4163,7 кв.м, гараж площею 209,6 кв.м та асфальтовий майданчик на 50,24 кв. м

Аукціон відбудеться 16 серпня в системі "Прозорро.Продажі". Стартова ціна лоту – 839 тис. грн.

Як повідомлялося, у липні Фонд держмайна продав готель "Козацький" на Майдані Незалежності за 400 млн гривень.

Автор: 

приватизація (1347) Харків (729) ФДМУ (1364)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а що, за срачка?
терміново треба, харошєму чєловєку, зробити подарунок?
чи, харків вже не фронтове місто? чи, в той будинок, кацапам заборонено цілити?
показати весь коментар
13.08.2024 12:24 Відповісти
- Підсудний, ви брешете! Всю цю нерухомість ви придбали за гроші, які вкрали в народу!
- Ваша честь, це ви брешете: звідки в народу такі гроші? (с)
показати весь коментар
13.08.2024 12:42 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 