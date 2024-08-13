Міненерго оголосить конкурс на будівництво електростанцій на 700 МВт. Їх зводитимуть три роки

Кабінет міністрів ухвалив рішення про проведення конкурсу на будівництво нової генеруючої потужності.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Погоджено...пропозицію Міністерства енергетики щодо прийняття рішення про проведення конкурсу на будівництво генеруючої потужності та виконання заходів з управління попитом і визначено умови проведення такого конкурсу", – зазначив він.

Також уряд доручив Міненерго забезпечити проведення відповідного конкурсу.

Як уточнив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко,срок подання конкурсних пропозицій–шість місяців.

Загальний обсяг генеруючої потужності високоманеврових електростанцій, що передбачається побудувати, становить 700 МВт.

Максимальний граничний строк введення в експлуатацію – 31 грудня 2027 року.

Як повідомлялося, у червні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має план, як збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цього року, і ще 4 гігавати – упродовж наступних років.

Однак голова НКРЕКП Валерій Тарасюк висловив сумнів у реалістичності такого плану, а радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко заявив, що бум будівництва нової розподіленої генерації варто очікувати не раніше наступного року.